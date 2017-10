Aasta ettevõte on 50 miljoni euroga müügis

Magnetic MRO nõukogu esimees Jonas Butautis ütles neljapäeval Vilniuses, et Magnetic MRO on võtnud konsultatsioonifirma Seabury ettevõtte müüki nõustama ning Magnetic MRO vastu on tundunud mitmed strateegilised- ja finantsinvestorid Hiinast ja Araabia Ühendemiraatidest.

Balticapi partner Kristjan Kalda ütles BNS-ile, et investeerimisfirmana on Baltcap niikuinii huvitatud uue strateegilise investori leidmisest ning kinnitas, et huvi ettevõtte vastu on olemas.

Butautise hinnangul oleks ettevõtte ligikaudne turuväärtus ettevõtte intressikulu, maksukulu ja amortisatsiooni eelse kasumi (EBITDA) seitsmekordne väärtus.

Magnetic MRO AS teenis mullu tulu 50,5 miljonit eurot, ettevõtte ärikasum oli 2,6 miljonit ning varade kulum kokku ligi 1,1 miljonit eurot, mis teeb ettevõtte eelmise aasta EBITDA-ks ligi 3,7 miljonit eurot. Tänavuseks ootab ettevõtte Butautise sõnul ligi 7-miljonilist ning tuleval aastal 10-miljonilist EBITDA-t. Eelnevatest arvudest tuletades võiks Magnetic MRO AS väärtuseks pidada vähemalt 50 miljonit eurot.

Magnetic MRO kuulus kuni 2010. aastani Põhjamaade lennundusfirmale SAS, siis omandas ettevõtte Baltcap Private Equity Fund. Kuni 2014. aastani kandis firma nime Air Maintenance Estonia. 2014. aastal omandasid kolmandiku ettevõttest kaks Küprosel registreeritud firmat Sasmex Investments Ltd ja Tiaravia Services Ltd. Firmast 70 protsenti kuulub Baltcapile ja 30 protsenti neljale väikeaktsionärile.