Äripäev soovib veebimeedia käibemaksu vähendamist

Nii nagu Eesti taksondus sai uued reeglid Uberi ja Taxify sunnil, on vaja ka meedias Google’i ja Facebooki eba­ausa konkurentsi tõttu maksud ümber korraldada. Seniks, kuni riik ei ole suutnud kehtestada võrdseid mängureegleid meedias, tuleks online-meedia käibemaksu vähendada, seisab juhtkirjas.

Kuigi Äripäev on jätkuvalt seisukohal, et maksud olgu kõigile ühesugused, peab kehtima ka tingimus, et reeglid on samuti kõigile samad. Mis puudutab aga Eesti reklaamiturgu, siis on see pool praegu totaalselt paigast ära, leidis toimetus.

Kui Eestis tegutsevad meediafirmad maksavad oma tegevuse ja sealhulgas ka reklaamide pealt kenasti makse, siis üle maailma tegutsevad Google ja Facebook näitavad kohapeal rahvale reklaame küll ja veel, aga makse ei tasu. Lihtne ja ebavõrdne, nagu viitas oma eilses arvamusloos ka Eesti Meedia juht Sven Nuutmann, kirjutas leht.

Nuutmann kirjutas Postimehe arvamusartiklis, et Google ja Facebook on pööramas pea peale meediaturgu üle kogu maailma, mis on tekitanud kohalikule meediale eksistensiaalseid probleeme.

Kodumaise meedia kestlikkus on nii rahvusliku kultuuri, kui ka julgeoleku küsimus, millele riik peaks tõsiselt mõtlema, leidis ta.