Video: Aasta ettevõte meelitab kliente liitreaalsusega

Selle tarvis lõi ettevõte käed kohaliku virtuaal- ja liitreaalsuse teenusepakkujaga Operose Labs OÜ. Lõpptulemus peaks olema see, et klient ehk lennuki omanik paneb optilised prillid pähe ja saab vaadata, missuguse värvikombinatsiooni ja logoga nende lennuk välja nägema hakkab, teatas ettevõte.

See peaks kliendi jaoks mugavam, efektiivsem ja odavam olema, kuna pole enam vaja füüsiliselt katseteda, missugune kujundus lennukile kõige paremini sobiks. Pärast seda värvib Magnetic MRO lennuki üle.

Ettevõtte tegevjuht Risto Mäeots usub, et liitreaalsus on maailmas üha kasvav trend ja selle turumaht ületab maailmas 2020. aastaks 120 miljardi piiri. Tema sõnul on see ettevõtte järjekordne samm tulevikutehnoloogiate kasutamise suunas. Lisaks tahab firma selliste lahendustega teistest eristuda ja pakkuda uut väärtust.

Tulevikus kavatseb ettevõte liitreaalsuse abi kasutada ka lennukimootorite parandamisel. Mis puudutab tehnoloogilisi uuendusi, siis Magnetic MRO on varem silma paistnud ka lennukiinterjööride komponentide 3D printimisega, mis aitab kulusid kokku hoida ja kvaliteeti tõsta.

Liitreaalsuse puhul kuvatakse otsepildis reaalse keskkonna «peale» arvuti genereeritud virtuaalsed objektid nii, et kasutajani jõudev pilt on virtuaalse ja reaalse keskkonna kombinatsioon.

Magnetic MRO teenusteportfell on väga lai. Nende teenus koosneb lennukite liini- ja baashooldusest, rataste ja pidurite hooldusest, varuosade tarnimisest ja lennukite modifitseerimisest, lennukite värvimisest ja muust seonduvast. 2016. aastal tuldi turule brändiga Engine Stands 24, mis pakub lennukite mootorihällide renti, ostu ja müüki läbi veebilahenduse.

Magnetic MRO AS on Eestis baseeruv ettevõte, mis tegi 2016. aastal eksporti kokku 37 erinevasse riiki ja seda tegevusalas, kus valitsevad suured ja tuntud tegijad. 2016. aasta käibest tuli 33 protsenti baashoolduse teenustest ning 67 protsenti uutest ärisuundadest sh mootorite üksuselt ning varuosade vahendusest ja müügist. Viimasel aastal lisandusid uued turud Malaisia ja Jordaania.

Uus strateegia ja laiendatud tootevalik võimaldavad ettevõttel vähendada hooldustööde hooajalisuse mõju ning tegeleda varem tähelepanuta jäänud ärivõimalustega ning jätkata investeeringutega tugevdamaks Magnetic MRO positsiooni globaalses lennundustööstuses.