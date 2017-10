Maksuamet hakkab ettevõtjatele näitama oma riskihinnanguid

«Maksu- ja tolliamet tuleb lähiaastail välja mitme uue teenusega, et ettevõtjatel oleks rohkem tööriistu oma äriprotsesside hõlbustamiseks ja riskide maandamiseks. Maksukäitumise koondhinnang on neist esimene ja ettevõtjad saavad seda uut lahendust kohe testida ja meile tagasisidet anda,» selgitas maksu- ja tolliameti peadirektor Valdur Laid, lisades, et nii saavad tulevate teenuste kasutajad juba uue e-maksuameti/e-tolli arendusfaasis kaasa mõelda.

Maksukäitumise koondhinnang koosneb viiest näitajast ja võtab arvesse maksuvõla esinemist, tähtaegselt esitatud deklaratsioone, kehtivaid maksu- ja tollialaseid süüteokaristusi, ettevõtte osas läbiviidud maksumenetlusi ja juhatuse liikme tausta.

«Kõikide näitajate koosmõjus paigutub ettevõtte maksukäitumine lõpuks ühte neljast kategooriast, mille ühes otsas on väga hea ja teises otsas väga halb hinnang. Kui ettevõtja maksukäitumine on väga hea, siis ei olegi tarvidust andmetesse rohkem süveneda, pigem tekivad küsimused ja vajadus meiega suhelda siis, kui kuskil esineb puudusi ja need tuleks koos meiega üle vaadata,» lisas Laid.

Amet uuendab maksukäitumise hinnangut korra kuus, esimene koondhinnang on arvutatud septembrikuu andmete põhjal ning see antakse alati eelmise kuu kohta, tagantjärgi hakkab nägema viimase kuue kuu andmeid.

Oma ettevõtte maksukäitumise koondhinnangu nägemiseks tuleb sisse logida e-maksuametisse/e-tolli, sealt valida ülamenüüst «Teated» ja sealt alt «Maksukäitumine».

Koondhinnangu rakendusega saavad tutvuda kõiki Eestis registreeritud ettevõtjad, kuid koondhinnangut ei arvutata pilootprojekti raames mitteresidentidele, sihtasutustele, mittetulundusühingutele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele.

Koondhinnangu visuaal näeb välja selline: