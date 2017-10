Mööbliärid ootavad buumi

Mööbli müümine on alati seotud sellega, kui aktiivne on parasjagu ehitus. Kui ehitussektoril läheb hästi, siis tõuseb kohe ka mööblimüük, rääkis Soome Kesko gruppi kuuluv Asko ja Sotka mööblipoode omava Indoor Group ASi juht Kari Forssten, kirjutab Äripäev.

Sellest, et müük läheb neil hästi, räägivad Forssteni jaoks numbrid: «Eelmine aasta oli meil pluss seitse protsenti. Kas 7 protsenti on hea tulemus, kui üldine SKP tõus on 2-3 protsendi vahel? Meie meelest on see küll hea tulemus. See on suurem kasv kui 30 suuremal mööbli jaemüüjal keskmiselt. See tähendab, et meie turuosa on pisut kasvanud.»

Sarnast kasvu tunnistab teist aastat järjest ka ASi Diivaniparadiis juht ja omanik Ahti Rattasep, kes ootab, et kasvu oleks veelgi rohkem ja ehitusbuumi vilju saaks juba maitsta.

Loe pikemalt Äripäevast.