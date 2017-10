Fotod ja ülevaade: need on Eesti selle aasta parimad ettevõtted

Eesti parimate ettevõtete konkursi korraldavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda kahasse juba aastaid. Tunnustusürituse eesmärk on edendada ettevõtlikkust ning tunnustada parimaid Eesti ettevõtteid. Ettevõtluskonkurss sisaldab kahte konkursi: konkurentsivõime edetabelit ja ettevõtlusauhinda.

Konkurentsivõime edetabeli koostamist korraldab kaubandus-tööstuskoda. Selle raames koostatakse ettevõtete üldine konkurentsivõime paremusjärjestus, võttes arvesse nendemajandusnäitajaid. Ettevõtluse auhinda annab välja EAS. Sellel konkursil selgitatakse välja riigile enim kasu toonud ettevõtted viies valdkonnas: aasta eksportöör, aasta uuendaja, aasta välisinvestor, aasta piirkonna ettevõte ja aasta vastutustundlik ettevõte.

Oma konkurentsivõimet testis üle 300 ettevõtte

Konkurentsivõime edetabeli koostamisel esitasid oma andmed ja soovi konkursil osaleda 364 ettevõtet. Sellel aastal jagati üldedetabel ettevõtte suuruse järgi kaheks ning selgitati välja konkurentsivõimelisim ettevõte nii suurettevõtete kui ka mikro-, kesk- ja väikeettevõtete arvestuses.

Lisaks ettevõtte suurusele selgitati konkurentsivõimelisimad ettevõtted ka tegevusvaldkondade lõikes. Nendeks valdkondadeks on tänavu jaekaubandus, hulgikaubandus, tööstus ja energeetika, toiduainetööstus, ehitus, side/kommunikatsioon/IT-teenused, turism, finantsvahendus ning teenindus.

EASi korraldatava ettevõtluse auhinna näol on tegemist Eesti vanima ettevõtluskonkursiga, mille juured ulatuvad juba 1996. aastasse. Praegusel kujul toimus konkurss 17. korda ja sel aastal selgitati välja parimad ettevõtted viies valdkonnas: aasta uuendaja, aasta eksportöör, aasta välisinvestor, aasta piirkonna ettevõte ja aasta vastutustundlik ettevõte.

Tänavuaastane žürii oli 5-liikmeline ja sellesse kuulusid ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, EASi nõukogu liige Erki Mölder, EASi juhatuse esimees Alo Ivask, EASi ettevõtluse keskuse direktor Tanel Rebane ja aasta uuendaja 2016 võitja ettevõtte Estonian Cell AS juhatuse liige Siiri Lahe.

Mõlema konkursi parimate hulgast valiti välja aasta ettevõtte 2017. Arvestati majandusnäitajaid, hakkamasaamist keerulises majanduskeskkonnas, rolli töökohtade loomisel, panust töötajatesse, tegevusi ekspordi suunal, vastutustundlikkust ning panustamist ühiskonda.

INFOKAST: Aasta ettevõtte nominendid olid: Magnetic MRO AS – eksportöör 2017

Toftan AS – välisinvestor 2017

Incap Electronics Estonia OÜ – piirkonna ettevõte 2017

Rimi Eesti Food OÜ – vastutustundlik ettevõte 2017

Testlio OÜ – uuendaja 2017

Tallink Grupp AS – konkurentsivõimelisim suurettevõte 2017

Hekotek AS – konkurentsivõimelisim mikro-, väike- ja keskettevõte 2017

Stora Enso Eesti AS – konkurentsivõimelisim tööstusettevõte 2017 Allikas: EAS/kaubandus-tööstuskoda

Aasta ettevõte valikužürii oli 7-liikmeline ja sellesse kuulusid ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo, EASi juhatuse esimees Alo Ivask, aasta uuendaja 2016 Estonian Cell AS juhatuse liige Siiri Lahe, Eesti Panga president Ardo Hansson, Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm, ettevõtja Oliver Väärtnõu (Cybernetica AS juhatuse esimees) ja ettevõtja Ruth Oltjer (Chemi-Pharm AS, juhataja, aasta ettevõtja 2012).

Parim ettevõte tegutseb ka Malaisias ja Jordaanias

Aasta ettevõtte 2017 tiitli sai Magnetic MRO AS, kes on pakkunud lennukite remondi- ja hooldusteenuseid alates ettevõtte asutamisest 2002. aastal. Varasemalt tunti ettevõtet Air Maintenance Estonia nime all, kuid 2014. aastal sai uueks nimeks Magnetic MRO AS.

Ettevõtte teenus koosneb lennukite liini- ja baashooldusest, rataste ja pidurite hooldusest, varuosade tarnimisest ja lennukite modifitseerimisest, lennukite värvimisest ja muust seonduvast. 2016. aastal tuldi turule brändiga Engine Stands 24, mis pakub lennukite mootorihällide renti, ostu ja müüki läbi veebilahenduse.