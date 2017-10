Tallinna börs näitas vitamiinimüüjale ust

Tallinna börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon tutvus vitamiinitootja taotluse ja selle juurde kuuluvate dokumentidega ning otsustas, et ei lase ettevõtet börsile.

Börsi sõnul ei ole Medical Pharmacy Group finantsseisund, majandustegevus, juhtimine ning aktsionäride plaanitav struktuur ja õigused kogumis kohased avalikult kaubeldavale ettevõttele, teatas Tallinna börs.

Komisjoni hinnangul võivad vitamiinimüüja finantsseisund, juhtimine, reputatsioon ja teised olulised asjaolud kogumis kahjustada nii investorite huve kui ka First North-i ja Börsi mainet.

Börs peab tagama turu korra- ja õiguspärase toimimise ning usaldusväärsuse, järelevalve teostamise turul osalejate ja emitentide ning nende tegevuse üle.

Otsuse, kas ettevõte võetakse Nasdaq Tallinna börsile või First North turule kauplemisele teeb sõltumatutest turuekspertidest koosnev Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon.

On oluline meeles pidada, et kauplemisele võtmine on lisaks avaliku kauplemise võimaldamisele börsi kauplemissüsteemis ka sõnumiks nii kodumaistele kui ka rahvusvahelistele investoritele selle kohta, et nimetatud väärtpaberid ja nende emitent vastavad kindlatele kriteeriumitele.

Seetõttu kehtivad väärtpaberite kauplemisele võtmiseks teatud kindlad tingimused ja head tavad, mida väärtpaberituru osalised peavad täitma, et kindlustada väärtpaberituru toimimine.

Komisjon hindabki oma otsuse tegemisel nö neutraalse pilguga emitendi ja tema väärtpaberite vastavust neile reeglitele ja kriteeriumitele lähtudes kõigist aspektidest kogumis.

Medical Pharmacy Group peamine tegevusala on möödunud aasta majandusaasta aruande alusel personaliseeritud toidulisandite arendamine, tootmine ja müük ning eesmärk on arendada ettevõttest ravimite tootmise ettevõte.

Medical Pharmacy Group teenis möödunud aastal 64 711 euro suuruse äritulu juures 525 235 eurot kahjumit. Ettevõtte juhatuse liige on Heikki Moik. Medical Pharmacy Group suuromanik on läbi ettevõtete 74,87 protsendiga Swen Uusjärv, kellele kuulub ka kõrgete protsentidega raha kaasav ettevõte Investoriteliit.ee OÜ.