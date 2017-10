Venemaa keskpank kaalub riikliku krüptovaluuta loomist

Tema sõnul on plokiahel ehk blockchaini tehnoloogia võimalused üpriski mitmekülgsed, kuid tuleb kaaluda ka seaduslikke ja tehnilisi riske.

«Teine küsimus – see on riiklik valuuta, võimalik, et blockchaini põhine. Arutame asja. Kordan, see on riiklik valuuta, mitte eravaluuta ja me oleme teadlikud, et mitmed keskpangad ülemaailma arutavad asja,» rääkis Nabiullina rõhutades, et arutelud endiselt kestavad ja on liiga vara järeldusi teha.