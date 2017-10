Euroopa Komisjon: EL-i tööhõive on rekordkõrge ja noorte olukord paraneb

EL-i tööhõive paraneb järjekindlalt ja peaaegu kõikides liikmesriikides, teatas Komisjon neljapäeval. 2017. aasta teises kvartalis kasvas tööhõive eelmise aasta sama perioodiga võrreldes EL-is 1,5 protsenti ja euroalal 1,6 protsenti.

Eelmise aastaga võrreldes töötab EL-is 3,5 miljonit ja euroalal 2,4 miljonit inimest rohkem. See tähendab, et Euroopa Liidus on praegu töökoht 235,4 miljonil inimesel. Seda on rohkem kui kunagi varem. 2014. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes on töötavate inimeste arv kasvanud 8 miljoni võrra EL-is ja 5,6 miljoni võrra euroalas.

EL-i tööhõive suurenemine viimase nelja aasta jooksul on eriti tuntav noorema põlvkonna hulgas. Ehkki noorte tööpuudus on endiselt kõrge, on see näitaja kahanenud kiiremini kui üldine töötus ning on nüüdseks jõudnud 16,9 protsendini, mis on vähem kui 2008. aastal.

«Täna avaldatud arvud on lootustandvad. Euroopas on töökoht rohkematel inimestel kui kunagi varem ning töötus on langenud viimase üheksa aasta madalaimale tasemele. Tähtajatu lepinguga töötab 2,2 miljonit inimest rohkem kui eelmisel aastal,» märkis Komisjoni tööhõivevolinik Marianne Thyssen.

«Peame samas tempos jätkama ning parandama majandus- ja sotsiaaltingimusi kõigi jaoks,» jätkas Thyssen.

Kvartaliaruanne näitab ka seda, et EL-i majandus kasvab endiselt kõikides liikmesriikides. Eelmise aastaga võrreldes kasvas majandus Euroopa Liidus tervikuna 2,4 protsenti ja euroalal 2,3 protsenti.

See kajastub Komisjoni teatel ka EL-i leibkondade rahalise olukorra paranemises, kuna töötasu osakaal on suurenenud ning vajadus sotsiaaltoetuste järele enam ei kasva.