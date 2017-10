Endine Saksa keskpankur: bitcoin ei ole valuuta

«Minult küsitakse tihti, miks ma bitcoini suhtes nii skeptiline olen. See tuleb ilmselt minu kogemustest keskpankurina,» rääkis Weber konverentsil.

Praegu UBSi nõukogu juhtiva Weberi hinnangul peab valuuta täitma mitut olulist funktsiooni ja ülesannet: «See on maksevahend, see peab olema üldlevinud, see peab võimaldama väärtuse ülekandmist ning olema tehinguvääring. Bitcoin on ainult tehinguvääring.»

