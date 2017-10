Kes ikkagi on tegelikult Eesti rikkaim naine?

Liksutova kohakaotus on pigem tehniline. Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi kinnitas kahtlust, et Transgroup Invest, mille üks omanik Liksutova on, polnud edetabeli koostamise ajaks oma majandusaruannet veel esitanud, mistõttu jäi tema vara väärtus, 48,7 miljonit eurot, võrreldes eelmise aastaga edetabeliga samaks. Vahepeal, 15. septembril, on Transgroup Invest siiski 2016. aasta aruande esitanud ja selle järgi peaks tema vara väärtus olema aastaga kenasti kasvanud.

Transiidifirma Transgroup Investi omanikud on võrdselt Sergei Glinka ja Tatjana Liksutova. Lisaks kuulub Liksutovale pisifirma Aprica Style ning 60 protsenti restoranist Gianni (osaühing Lavora), mille omakapital on veidi üle poole miljoni euro.

Lõviosa Tatjana Liksutova varast ongi 50-protsendiline osalus Transgroupist, mille varade väärtus kasvas eelmisel aastal 13 miljoni euro võrra (laenukohustused on ettevõttel peaaegu olematud). Eelmisel aastal teenis Transgroup 9,4 miljonit eurot kasumit võrrelduna 10,1 miljoni euro suuruse kahjumiga 2015. aastal.

Muuseas, Liksutova sai eelmisel aastal Transgroupist 3,1 miljonit eurot dividende (2015. aastal 4,2 ja 2014. aastal koguni 8,4 miljonit eurot).

Seega on üsna kindel, et kui Äripäev võtaks arvutamise aluseks värsked andmed, jätkaks nende edetabelis naiste seas liidrikohal Liksutova ja tema vara väärtus küüniks üle 50 miljoni euro.

Äripäev hindas Mari Tooli vara väärtuseks 49,5 miljonit eurot. Talle kuulub 100 protsenti osaühingust Printtare mille varade väärtus on seitse miljonit eurot (2015. aastal viis miljonit) ning 64-protsendiline osalus aktsiaseltsist Baltplast. Lisaks on ta naistepesu tootja Silvano FG suuromanik.

Baltplasti varade maht kahanes eelmisel aastal 1,5 miljoni euro võrra 22,4 miljoni euroni. Ettevõtte eelmise aasta kahjum oli 0,6 miljonit eurot võrrelduna 3,2 miljoni suuruse kahjumiga 2015. aastal.

Silvano FG aktsia hind kerkis 2016. aastal 131 protsenti ning lisaks maksis ettevõte talle kaks miljonit eurot dividende.

Samas pole isegi eriti tähtis, kumma naise vara ametlike andmete järgi suurem on, sest ilmselt on nad pigem varahoidjad kui omanikud.

Oma vara omanik on aga kindlasti Tiina Mõis, kelle haldusfirma Genteel ettevõtte bilansiline väärtus on 35,9 miljonit eurot.