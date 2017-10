Alko1000 tahab peagi jõuda 15 toidukaupluseni

Praegu on Alko1000 ketil kokku viis kauplust: neli viinapoodi üle piiri Lätis ja üks toidupood Tartus. Ülejärgmisel nädalal avab firma aga veel ühe kaupluse Valgas. «Kõik on väga tip-topp. Meid on Eestis hästi vastu võetud ja inimeste puudust ei ole,» ütles Alko1000 pealik Einar Visnapuu.

Seetõttu peab ettevõte läbirääkimisi juba uute poodide avamiseks. Eesmärk on järgmise aasta lõpuks kasvatada kogu grupi kaupluste arvu 15ni, mis tähendab, et Eestis kavatsetakse lisaks Valgale avada lähiajal veel üheksa kauplust.

«Plaan on selgelt laieneda, avame kauplusi riburadapidi juurde. Uued kauplused kerkivad esialgu Lõuna-Eestisse, kuid läbirääkimised käivad juba ka näiteks Tallinna pindadega. Kõige viimasena jõuame ehk saarteni,» selgitas Visnapuu uue jaeketi laienemisplaane. Uute kaupluste kontseptsioon on sama, mis Tartu poel: pakkuda võimalikult odavalt toidu- ja olmekaupu ja «tiba-tiba» ka alkoholi. Kauplusepinna minimaalne suurus jääb 600 ruutmeetri juurde.

Kuigi ettevõtmine võtab selgelt jaeketi mõõtmed, ei soovinud Visnapuu investeeringu maksumust öelda. Tema sõnul üritavad nad võimalikult odavalt teha, sest nii on kliendi jaoks lõpphind soodsam. «Investorid ja rahastajad on meil olemas,» lisas ta. Lisaks kavatseb Alko1000 avada ühe toidukaupluse ka Lätis.

Küsimuse peale, et kuidas on kliendid nende Tartu toidupoe vastu võtnud, ütles Visnapuu, et uud pood on hästi omaks võetud. «Hea meel on tõdeda, et need head kliendid, kes meil Lätis külas käivad, tulevad ka Tartusse.»

Kuigi alguses oli kosta nurinat, et kaubavalik on kitsas, siis nüüd on kauplus sortimenti täiendanud. «See, mida meil pakkuda on, seda ka pakume ja eriti ei viriseta. Kui alguses kurdeti, et meil on mingi Poola kaup, mida süüa ei kõlba, siis see müüt on kummutatud ja kliendid on lõpuks rahul,» ütles Visnapuu.

Kliente käib Tartu poes Missost Paideni. «Kõige naljakam on see, et isegi Tallinnast käib suht palju inimesi. Nad tulevad ja vaatavad meie imeasja üle.» Populaarseimat kaubaartiklit on Visnapuu sõnul keeruline välja tuua. Küll aga on tekkinud firmal stampkliendid, kes käivad kindla regulaarsusega varusid täiendamas.

Huvitav on ka see, et kui Eesti ettevõtted otsivad töötajaid tikutulega taga, siis peagi avatavasse Alko1000 Valga kauplusse kandideeris tervelt 156 inimest, mis tähendab, et ühe koha peale soovis saada keskmiselt 14 inimest. «Maksame head palka, selles on asi. Kõik, kes kandideerivad, ütlevadki, et meie alates 750 eurot puhtalt kätte on päris vahva ja lubab Eestis neil normaalselt ära elada,» lõpetas Visnapuu.

Alko1000 on varem kritiseerinud teisi Eesti jaekette, et nad on liialt ahned. «Praegu on lihtsalt hull vaadata, kuidas Eesti inimesed kõigega lepivad. Üks pood paneb kõrge hinna ette ja teised lähevad järele. Raha, mis on raskelt teenitud, võetakse inimeselt väga kergelt ära. Aga see ei pea nii olema,» on Visnapuu öelnud.

Eesti suured jaeketid ei soovitanud Alko1000 «vallutusplaane» aga eriti tõsiselt võtta. Nad kritiseerisid Alko1000 väikest kaubavalikut ja eelkõige värske toidukraami puudust. Lisaks heitsid nad ette kaupluse askeetlikku keskkonda, kus kliendil ei ole tõenäoliselt meeldiv ostelda.