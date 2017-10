Galerii: Tallink viis suure kaubalaeva Tallinna kesklinnast Muugale

«Eesti ja Soome vaheline kaubavedu näitab pidevat kasvutrendi ning näeme klientide nõudlusele tuginedes Muuga-Vuosaari regulaarliinil täiendavat potentsiaali,» lausus Tallink Grupi juhatuse esimees Janek Stalmeister kolmapäeval Muugal liini ametlikul avamisel.

«Sea Windi väljumisel Muugalt saame pakkuda ühelt poolt oma klientidele sujuvamat ja kiiremat teenust ning teisalt panustada tuntavalt Tallinna kesklinna läbiva transiitliikluse vähendamisse.»

Laevareis Muugalt Vuosaarile on võrreldes Vanasadamaga 6 meremiili lühem, samuti pääsevad veofirmad oluliselt kiiremini Tallinna ringteeni ehk Eesti peamiste transpordisuundadeni. «Kaubaveoteenuse arendamise vaatest annab Sea Windi ro-ro liikluse suundumine Muugale Tallinkile tänu ajavõidule selge konkurentsieelise Eesti-Soome vahelises kaubaveos,» märkis Stalmeister.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmi sõnul on Muuga ja Vuosaari vahelise regulaarse kaubaveoliini taaskäivitumisel positiivne mõju nii Vanasadama arengule kui ka Tallinna kesklinna liikluskoormusele.

«Muuga-Vuosaari liini näol kaob Tallinna linnaliiklusest igapäevaselt nelja kilomeetri ulatuses haagistega veokeid ja aastases lõikes tähendab see enam kui 40 000 kaubaveoki suundumist kesklinnast välja,» kirjeldas Kalm Sea Windi Muugale suundumise mõju. «Samuti loob see liin eelduse Põhja-Lõuna suunaliste veomahtude kasvuks ka tulevikus.»

«Tallinn on kasvav linn ja kasvav linn vajab uusi liikluslahendusi. Kaubavedude viimine Muugale on järjest intensiivistuva sadamast saabuva autodevoo puhul mõistlik samm ja leevendab mõnevõrra linnaliikluse olukorda. Liiklusintensiivsus on kasvamas ja sellises olukorras on targem anda Vanasadamas eelis sõiduautoga reisijatele,» lausus Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas. «Tallinna Sadam, Tallink ja Transiidikeskus on olnud Tallinnale tänuväärseteks partneriteks.»

Transiidikeskuse juhatuse esimehe Vladimir Popovi sõnul on Muuga terminali infrastruktuur juba täna arvestanud mitme ro-ro-tüüpi laevaliini teenindamisega ööpäevas. «Tegime vajalikud lisainvesteeringud ja täiendasime ettevõtte infosüsteemi. Oleme valmis Muuga-Vuosaari liini kiireks arenguks,» ütles Popov.

«Lisaks on Helsingi ja Muuga vahelise kaubaveoliini avamine oluline sündmus kogu Eesti transiidisektorile, sest on astutud praktiline samm realiseerimaks ambitsioonikas projekt põhja-lõuna suunal liikuvate kaupade mahu kasvatamisel. Selliste mastaapsete plaanide elluviimisel on ülioluline avaliku ja erasektori vastastik koostöö,» lisas Transiidikeskuse juht.

152 meetri pikkune Sea Wind mahutab kilomeetri ulatuses veokeid. Laev teeb tööpäevadel kaks ning pühapäeviti ühe edasi-tagasi reisi. Võrreldes Tallinna kesklinnas asuva Vanasadamaga jõuab Muugale peamistelt maanteedelt, sealhulgas Via Balticalt Tallinna ringtee kaudu oluliselt kiiremini.

Eesti suurim ja sügavam kaubasadam, Muuga sadam asub vahetult Tallinna lähedal, kesklinnast 16 kilomeetri kaugusel. Muugal asub 29 kaid, neist kolm on ehitatud ro-ro tüüpi laevadele.