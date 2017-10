Äripartner rikaste TOPi uuest võitjast: Kirjaneni edu on mõistetav

«Teades Rauli kui tagasihoidlikku ja suhteliselt pragmaatilist inimest, siis ma ei arva, et Rikaste TOPis olemine talle väga oluline on,» oletas Rätsepp, kuidas võtab Kirjanen edetabeli tippu jõudmist. «Raul on äärmiselt töökas ja sihikindel. On täiesti eeldatav ja mõistetav, et ta on oma ettevõtjakarjääri jooksul väga palju saavutanud.»

Loe lähemalt Äripäevast.