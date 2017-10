Rikaste TOPi võitja: kelle sa ettevõtte juhina ikka otsa vaatad – peeglisse

Kui kõne alguses selgub, et ajakirjanik soovib vestelda Rikaste TOPist, kostab Kirjanen, et ei taha sellest rääkida. «Ohoh!» on seejärel Kirjaneni siiras kergelt naerune emotsioon, kui kuuleb, et maandus edetabelis seekord esikohale. «Väga vahvad rehkendused on teil. Saatke küsimused meili teel, aga muidugi ütlen kohe ära, et TOPis olemine ei eruta mind kuidagi. See on väga spekulatiivne.»

Peale esikoha saavutamise kuulub Kirjanen sel aastal Rikaste TOPis ka kõige kiiremini vara kasvatanud ettevõtjate sekka. Aastaga kasvas Kirjaneni vara väärtus Äripäeva arvutuste põhjal peaaegu 80 miljoni euro võrra.

