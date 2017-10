EL kirjutas Amazonile välja 250-miljonilise trahvi

Euroopa Liit nõuab maailma suurimalt veebikaupluste ketilt, et ettevõte peab tasuma 250 miljoni euro ehk 294 miljoni dollari väärtuses makse Luksemburgile, vahendab Reuters. ELi konkurentsivolinik põhjendab otsust sellega, et ettevõttele anti 2003. aastal tehtud maksuerandiga ebaseaduslikku riigiabi.

«Luxembourg võimaldas Amazonile ebaseadusliku maksusoodustust. Selle tulemusel jättis Amazon kolme kvartali kasumi pealt maksud maksmata,» ütles Euroopa Komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager pressiteate vahendusel. Siiski märkis Euroopa Komisjon, et täpse maksutagastuse summa peavad välja arvutama Luxembourgi ametiasutused.

Kuigi juba varasemalt on räägitud sellest, et Amazon seisab silmitsi trahviga, siis jääb lõpuks tehnoloogiahiiule välja kirjutatud trahvisumma ennustatuks väiksemaks, märkisid anonüümseks jääda soovinud allikad Reutersile. Nimelt räägiti, et Amazon saab 250 miljoni asemel 400-miljonilise trahvi.

Amazon on kõige värskem USA ettevõte, kellele ELi konkurentsivolinik on trahvi välja kirjutanud. Suurima summa, mis EL on ühelt USA ettevõttelt välja nõudnud, on Apple'i 13 miljardi euro ehk 15,3 miljardit dollari euro suurune trahv, mille tehnoloogiahiid peab tasuma Iirimaale.