Halinga piimafarm kaotas kohtus vaidluse Tere piimavõla üle

Halinga piimafarm esitas Tere piimatööstuse vastu hagi möödunud aasta 8. aprillil, nõudes toona veel Oliver Kruuda poolt juhitud ettevõttelt 800 tonni toorpiima eest, mis piimatööstusele tarniti, kuid mille eest tasu ei saadud, poolt miljonit eurot.

Halinga farmi omanik Raul Peetson selgitas eelmise aasta aprillis Pärnu Postimehele, et nõue puudutab 2015. aasta veebruaris kolme nädala jooksul piimatööstusele tarnitud toorpiima, mille eest Tere piimatööstus oleks pidanud tasuma 244 130 eurot.

Kuigi koos viivistega oleks nõude suurus küündinud Peetsoni sõnul üle 700 000 euro, otsustas Halinga piimafarm kohtusse pöördudes esitada piimatööstuse vastu poolemiljonilise nõude, sellest 255 870 eurot moodustas viivis tasumata summalt. Ka märkis Peetson enam kui aasta tagasi, et ettevõtte enda majanduslik olukord oleks teine, kui Tere kokkulepetest kinni oleks pidanud.

Küll aga otsustas Harju maakohus oma 2. oktoobri otsusega Halinga piimafarmi hagi Tere vastu põhivõla ja viivise väljamõistmiseks jätta rahuldamata, sest nõuded Tere vastu olid loovutatud aktsiaseltsile DNB Pank.

«Nõue puudutas poolte vahel sõlmitud toorpiima müügilepingut ja selle alusel esitatud arvet, mis hageja väitel jäi tasumata. Kostja oli seisukohal, et hagejal puudub nende vastu nõue, kuna põhinõue loovutati AS-ile DNB Pank, mistõttu hagejal ei saanud tekkida ka viivise nõuet,» selgitas Harju maakohtu pressiesindaja Anneli Vilu.

Tere piimatööstuse endine juht Oliver Kruuda teatas kohtuotsusest pressiteate vahendusel. «DNB panga esindajad on oma hilisemaid ütlusi kallutanud Halinga kasuks, 2017. aasta DNB panga ütlused on vastuolus nende endi kirjavahetuse ja lepingutingimustega,» väitis Kruuda kohtuotsust kommenteerides muuhulgas.

Tema sõnul kinnitab seda ka kohtuotsus, kus on märgitud, et kohus leiab, et poolte nõuete loovutamise kokkuleppe (lepingu) puudumist ei tõenda ASi DNB Pank kaks aastat hiljem, s.o 22.02.2017 ja 02.03.2017 edastatud päringute vastused.

Kuivõrd tegemist on alles kaks päeva vana kohtuotsusega, on Halinga piimafarmil õigus 30 päeva jooksul kohtuotsus Tallinna ringkonnakohtusse edasi kaevata.

«Tere on meile piima eest võlgu, kohus tunnistas võlgnevust ja meie nõuame oma raha panga kaudu tagasi, aga lõpliku seisukoha selles küsimuses anname nädala lõpus,» ütles Halinga farmi omanik Raul Peetson Pärnu Postimehele.