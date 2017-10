Endine Eesti Panga asepresident liitub Eesti Energia juhatusega

Eile kinnitas Eesti Energia nõukogu juhatuse liikmed järgnevaks kaheaastaseks lepinguperioodiks. Eesti Energia juhatuse koosseisu kuuluvad käesoleva aasta 1. detsembrist juhatuse esimees Hando Sutter ning juhatuse liikmed Andri Avila, Margus Vals, Raine Pajo ja Andres Sutt.

Uue juhatuse liikmena alustab Andres Sutt, kelle vastutusalaks saavad klienditeenused. Andri Avila jätkab finants- ning Margus Vals arendusvaldkonna eest vastutava juhatuse liikmena. Raine Pajo vastutab nii kaevandamise, energiatootmise kui hoolduse valdkonna ehk suurenergeetika eest.

Hando Sutteri juhatuse esimehe lepingut pikendas nõukogu käesoleva aasta veebruaris kahe aasta võrra. Eile esitles juhatuse esimees nõukogule uuendatud organisatsiooni struktuuri strateegiliste eesmärkide saavutamiseks ning sai nõukogult juhatusele mandaadi kuni 30. novembrini 2019.

«Energeetika on läbi tegemas suuri muudatusi ja usume, et edukad on need, kellel on oma klientidega hea ja usalduslik suhe. Energiamüük toetub aina enam uutele infotehnoloogial põhinevatele lahendustele, mille pakkumise teeb võimalikuks tööstuse ja teenuste järjest suurem digitaliseerimine,» põhjendas viienda juhatuse liikme lisandumist Sutter.

Tema sõnul loovad Andres Suti varasem rahvusvaheline kogemus ja lai suhtevõrgustik loovad head eeldused klienditeenuste valdkonna tulemuslikuks juhtimiseks ja arendamiseks. Sutt töötab praegu Eesti Energia regulaatorsuhete direktorina. Uus juhatuse liige ise näeb ta Eesti Energia klienditeenuste valdkonnal suurt arengupotentsiaali.

«Digitaalsete kliendilahenduste arendamisel on energeetikas väga suur mänguruum ja soovime siin olla liidriks. Tahame viia digitaalsed energiateenused järgmisele tasemele ning pakkuda oma klientidele uut kasutajakogemust ning luua seeläbi lisaväärtust,» rääkis Sutt.

Varem on Sutt töötanud Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) pangandusdivisjoni juhina, Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF) tegevjuhi vanemnõunikuna ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) direktorite nõukogu liikmena, esindades Eestit IMFi Põhja-Balti valijaskonnas. Aastatel 2001–2009 oli ta Eesti Panga asepresident.

Andres Vainola juhatuse liikme leping lõpeb 30. novembril 2017. Hando Sutteri sõnul viis Andres Vainola kolme aasta jooksul ellu olulised muutused, mis on aidanud Eesti Energia arengule ja konkurentsivõimele palju kaasa.

Eesti Energia kontserni kuulub üle 20 ettevõtte. Kontsern annab tööd ligikaudu 5800 inimesele. Eesti Energia on Baltikumi suurim energiatootja, sh üks suurimaid taastuvenergia tootjaid.

Eesti Energia kontsern pakub tehnoloogilisi lahendusi ning hooldusteenust tööstusettevõtetele. Samuti kuulub Eesti Energia kontserni riigi suurim jaotusvõrguettevõte Elektrilevi.