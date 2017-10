EY Eesti aasta ettevõtja 2018 konkurss saab avapaugu

Ettevõtlusest ja ettevõtjaks olemisest arutlevad varasemad EY Eesti aasta ettevõtja konkursi võitjad ChemiPharma juht ja omanik Ruth Oltjer, Krimelte omanik Jaan Puusaag, Pristise omanik Indrek Sepp, EllexRaidla vanempartner Jüri Raidla, ja Cleveroni/ON24 asutajad ja juhid Peep Kuld ja Arno Kütt.

Taastuvenergia teemal arutlevad Belgia aasta ettevõtja 2016 konkursi võitja Dirk Vyncke , Eesti Energia juht Hando Sutter, Utilitase juht Priit Koit ja Alexela Grupi üks juhte Marti Hääl.

Postimees teeb ürituselt otseülekande, mis algab reedel kell 10.

Konkurss toimub kümnendat korda

Tänavune aasta ettevõtja aunimetus läks ettevõttele Cleveron ning ON24, mida veavad Peep Kuld ja Arno Kütt.

Juba kümnendat hooaega toimuva EY Eesti aasta ettevõtja konkursi eesmärk on tuua avalikkuse ette edukaid Eesti ettevõtjaid, et neid tunnustada ja nende lugudega inspireerida teisi olema ettevõtlikud ja astuma julgeid samme oma äri alustamisel või kasvatamisel. See on ettevõtjate konkurss, kus numbrite taga nähakse inimest, kes on ettevõtte edu looja ning tänu kelle ettevõtlikkusele ja riskijulgusele on ettevõte oma edu saavutanud.

Aasta ettevõtja valib sõltumatu žürii, kes lähtub ettevõtja isikust, võttes arvesse tema suhtumist ettevõtlusse avaramalt, panust Eesti majanduse arengusse ja uute töökohtade loomisesse ning majandusnäitajaid. Tähelepanuta ei jää ka ettevõtja sotsiaalne panus ja ärieetika.

Tegemist on konkursiga, mille üheks väga oluliseks tunnuseks on rahvusvaheline mõõde. Nimelt osaleb EY Eesti aasta ettevõtja Monacos maailma aasta ettevõtja ärifoorumil, kus lisaks sisukatele ettekannetele ja ärikohtumistele valitakse EY maailma aasta ettevõtja.

Lisaks aasta ettevõtjale soovib EY konkursiga esile tõsta ka neid ettevõtjaid, kes on andnud Eesti majandusarengusse pikaajalise panuse. Nende teotahteliste ja inspireerivate inimeste tunnustamiseks annab EY välja elutööpreemia. 2017. aastal sai elutööpreemia kalatöötleja M.V.Wool omanik ja juht Mati Vetevool.