Fotod: Eesti ettevõtjad kohtusid Helsingis ärilegendiga

Kohtumisel legendaarse ärimehega osalesid Transferwise'i asutaja ja juht Taavet Hinrikus, e-residentsuse programmi juht Kaspar Korjus, Pipedrive'i kvaliteedijuht Tiit Paananen, Lingvisti asutaja ja juht Mait Müntel, KODA arhitekt Ülar Mark, Teeme Ära peakorraldaja Eva Truuverk, Temnikova&Kasela galerii omanik ja juht Olga Temnikova, Põhjaka esindajad Ott Tomik ja Märt Metsallik ning EASi turundusjuht Piret Reinson.

Eesti tutvustas Helsingis toimunud Nordic Business Forumil e-teenuseid ja e-residentsuse programmi. EASi eestvedamisel on konverentsil Eesti boks. Nordic Business Forum on üks Euroopa mõjukamaid konverentse, mis koondab ettevõtjad, investorid ja innovaatorid, mistõttu on Soomes toimuval ärikonverentsil osalemine Eestile oluline. Konverentsist võttis sel aastal osa rekordilised 7500 inimest, sealhulgas 960 eestlast.

Kohtumine toimus KODAs, 2016. aasta maailma innovatiivseimaks koduks nimetatud mobiilses majas, mida toodetakse Eestis.