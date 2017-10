Tiit Vähi rikaste topi kuulumisest: tähtis ei ole, kui palju sa teenid

Sillamäe Sadama omanik, 70aastane Tiit Vähi tõusis aastaga edetabelis kaheksa koha võrra, maandudes 95. kohal, nimelt hindab Äripäev Vähi ettevõtlusvara väärtuseks 27,8 miljonit eurot, vahendab leht.

«Äri on nagu kunst, sa ei jälgi enam ümbrust – elad selle sees. Tähtis ei ole, kui palju sa teenid, vaid mõnus melu selle ümber: partnerid, kaasinvestorid ja projektid,» sõnas Vähi, kommenteerimata, kui täpsed Äripäeva arvutused on.

Kuigi Vähi on oma liikumist edetabelis jälginud ja ütleb, et numbrid on tähtsad, on nad tähtsad selleks, et saaks äriga edasi liikuda – kindlustada jätkusuutlikkus, leiab suurettevõtja.

«Sa oled nagu aednik, paned istikud-lilled kasvama, jälgid nende kasvu, hoolitsed nende eest, kaitsed kitsede eest ja tunned äriaias rõõmu,» märkis Vähi.

