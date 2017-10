Eesti sai uue kõige rikkama naise

Rikkaimate naiste edetabelis on esikoha sel aastal võtnud Mari Tool, kelle varade väärtuseks hindas Äripäev 49,5 miljonit eurot, vahendab Äripäev. Talle järgnevad möödunud aasta jõukaim naine Tatjana Liksutova 48,7 miljoniga ja kolmas on Tiina Mõis 39,5 miljoniga.

Astri Grupi üks omanik Eve Toots (endise nimega Kirs) ütles, et Äripäeva hinnang tema vara väärtusele – 24,4 miljonit eurot (118. koht) – on objektiivne, samas mullu oli see 17,2 miljonit eurot, mis andis 160. koha.

Aastaid Äripäeva Rikaste TOPis olnud kinnisvara-, mööbli- ja lasteriiete äris tegutsev Jana Tool on tänavu 10,8 miljonile eurole hinnatud vara väärtusega 295. kohal. Kusjuures tema vara väärtus on aastaga 0,5 miljoni euro võrra küll kasvanud, kuid koht ­Rikaste TOPis on langenud 20 võrra.

