Rikaste TOP sai uue võitja

Värske Rikaste TOP 500 oli juba koos, kui tuli uudis, et TransferWise’i asutajad võivad müüa osa aktsiatest praegu toimuva järjekordse rahastusvooru ajal, mis tähendab, et kui nad seda teevad, siis võib üpris julgelt prognoosida, et järgmisel aastal hõivavad Käärmann ja Hinrikus taas kaks esimest kohta, kirjutab Äripäev.

Sel aastal üks uus nimi esisajas kinnisvaraärimees Margus Reinsalu, kel vahepeal läks väga kehvasti Maroko ja Brasiilia suurprojektidega. Tema Eestis registreeritud ettevõtte aruanne aga näitab, et tagasilöögid nendes kaugetes riikides pole teda lükanud välja Eesti jõukate inimeste hulgast. Eelmise aastaga võrreldes on teine uus nimi esisajas Ave Habakuk, kes on mullu lahkunud Madis Habakuke valdusfirma suuromanik.

Loe pikemalt Äripäevast.