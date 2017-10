Eestlased armastavad puhkuse ajal tööd teha

CV.ee karjääriarengu kontaktvärav koostöös TahanPuhata.ee puhkuseportaaliga viis septembris läbi Eestlaste puhkuseharjumuste uuringu. Uuringus osales 1204 nimest.

Oma puhkuse jagas Eesti ja piiritaguse ajaveetmise vahel 34,5 protsenti vastanuist. Ainult välisreisi kasuks otsustas 14,1 protsenti suvel puhanuist. Viimastel kuudel ei puhanud viiendik (18,7 protsenti) tööealisest elanikkonnast – neid ootavad ilmselt talvised puhkusemõnud kas mõnes soojas kliimavöötmes, spaades või lumistel mäetippudel alles ees.

Puhkuse ajal vastas aga tööalastele telefonikõnedele 18,9 protsenti puhanuist; arvuti võttis aga puhkusele tööasjade ajamiseks kaasa 13,4 protsenti töötajaist.

Paaril korral pidi puhkuse ajal ka töölt läbi käima ja seal tööasjadega tegelema tervelt 6,9 protsenti puhkajaist. Aktiivselt tööasjadesse sekkumise tõttu sai korraline puhkus rikutud 2 protsendil küsitlusele vastajatest ning 1,7 protsendil katkestati puhkus kriitiliste töökohustuste tõttu.

Puhkuselt tagasi tööle naastes tundis end täiesti puhanuna 29,5 protsenti küsitluses osalenutest. Enam kui pooled (51,1 protsenti) tundsid, et nad on puhanud vaid osaliselt. Pea viiendik (19,4 protsenti) vastanuist tunnistas, et nad ei tundnud end peale puhkust puhanuna.

Kõige tavapärasemaks suvepuhkuse perioodiks oli alla 1nädalane puhkus (28,2 protsenti vastanuist), millele järgnes kohe korralik 2nädalane puhkus (27,3 protsenti). Viiendik puhanuist tegi seda suvel vaid nädala jagu (22,3 protsenti). Kümnendik (9,9 protsenti) näuti suve tervelt neli nädalat jutti. Kõige vähem levinuks osutusid 3nädalased puhkused (8,1 protsenti) ja pikemad kui kuuajased puhkused, mida lubas endale 4,1 protsenti puhanuist.

Ühe- või mitmepäevase lühireisi võtsid ette pea pooled suvel puhanuist (45,7 protsenti), sellele järgnes mõnus kodune puhkus (38,9 protsenti) ja pikem puhkusereis (35,9 protsenti). Aktiivselt ja sportlikult veetis puhkuse 11,3 protsenti vastanuist ning turismitalude võlu käis nautimas 8 protsenti.

Looduses puhkamist eelistas pea kolmandik puhkajaist (27,1 protsenti), ekskursioone sisaldaval reisil käis 15,5 protsenti neist vastajaist, kes endale puhkust lubada said. Vähem vastajaist tegi puhkuse ajal majapidamistöid (13,6 protsenti) või nautis muul viisil kultuuripuhkust (13 protsenti).

Küsitlusele vastanuist 81,8 protsenti olid naised ja 18,2 protsenti mehed. Kõige suurem vastajaskond (28,5 protsenti) olid 45-54aastased, neile järgnesid vanemad kui 55aastased (24,2 protsenti vastanuist) ja 35-44aastased (19,4 protsenti).