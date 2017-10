Viis olulist mõtet Helsingist ärifoorumilt: maailma päästev tuumaenergia, kosmosereisid ja viljakad vaidlused

Allpool on ära toodud mõned olulised mõtted Nordic Business Forumilt.

Tuumaenergia võib maailma päästa

NASA kosmoseuuringute instituudi endine juht, kliimateadlane James Hansen rõhutas Nordic Business Forumil esinedes, et kliimamuutus on väga pika vinnaga ning viimane aeg on fossiilkütustest loobuda. Seejuures ei tasu karta ka tuumaenergiat.

Lapsed tahavad kosmosesse

Miljardär ja filantroop Richard Branson rääkis oma ettekandes kiindumusest kosmosesse. Bransoni kinnitusel tahaksid ka tema enda lapsed kangesti kosmosereisile minna. Bransoni jaoks on tema stabiilne perekond olulisim õnne osa, ta on sama naisega koos olnud 40 aastat ning pidevalt oma kahte last igale poole kaasa võtnud.

Toidu raiskamine on lugupidamatus enda ja teiste suhtes

Moskvas sündinud Selina Juul oli lapsena emaga Taani kolides alguses üllatunud, kui palju kõikjal toidukaupa oli ning hiljem tundis ennast halvasti selle pärast, kui palju toidust raisku läks.

Vaidluse viivad parimate tulemusteni

Juhtimisraamatute autor Patrick Lencioni rääkis foorumil esinedes, et vaidlused on otsuste tegemisel üliolulised ning liiga palju ei tohiks teistele meeltmööda olla.

Hirm takistab rohkem kui käte ja jalgade puudumine

Nick VujicicNick Vujick, kes sündis ilma käte ja jalgadeta, kuid vaatamata sellel reisib üle maailma ja peab innustavaid kõnesid, rääkis Helsingis esinedes, et hirm hoiab meid elus tagasi rohkem kui miski muu.