Ranno Tingasest saab EY Eesti juht

Auditiosakonda hakkavad juhtima partner Olesia Abramova ning oktoobri keskel EYga partnerina liituv, laialdaste kogemustega vandeaudiitor Stan Nahkor.

EY Eesti partner Ivar Kiigemägi selgitas pressiteates, et inimese aktiivne karjäär kestab umbes 30 aastat. «Olen poole sellest veetnud EYs. See aeg on olnud piisavalt pikk, et nüüd teha tööalases elus muutus, mis on kasulik mulle ja organisatsioonile, » märkis Kiigemägi. «Esmalt plaanin puhata, kuid siis leida väljakutse, milleks on vaja rohkelt kirge ja saavutusjanu. Tunnen Stani juba pikka aega ning mul on väga hea meel, et leidsime tema näol EYsse väga tugeva täienduse.»

Ivar on olnud tugev partner, kellega pikk koostöö on liitnud ning loomulikult on muutustega kaasnevad tunded vastakad, nentis EY Eesti partner Ranno Tingas. «Samas on elus muutused paratamatud ning tean, et Ivari järgnevad väljakutsed on tema seniste saavutuste väärilised.»

Stan Nahkor töötas viimase aasta advokaadibüroos Sorainen, kuid enne seda oli pikalt EY põhikonkurendi PwC juures. «Auditiosakonna juhtimise järjepidevuse tagab Olesia Abramova, kes on EYs olnud juba 15 aastat ning on nende aastate jooksul töötanud enamiku meie klientide heaks, » lisas Tingas.

Ernst & Young Baltic AS on ärikonsultatsiooni- ja audiitorbüroo. EY Eesti esinduses töötab 110 inimest.