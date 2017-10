Otse! Sõõrumaa, Mõis ja Saks: kuidas saada äris edukaks?

Jüri Mõis on üks Hansapanga asutajatest ja panga pikaaegne peadirektor, kes on hiljem tegutsenud transpordiäris ja tegutseb hetkel aktiivselt tootmissektoris.

Urmas Sõõrumaa, keda on nimetatud ka Eesti mõjukaimaks ärimeheks, on Eesti turvateenuste turu kujundaja ja suurim tööandja. Samuti on ta olnud Eesti suurim puhastusteenuste pakkuja (ISS). Aastate jooksul on ta andnud tööd üle 100 000 inimesele kuues riigis. Käesoleval ajal on Sõõrumaa suurimad investeeringud seotud kinnisvarasektoriga. Sealhulgas on ta Tallinnas üles ehitanud Rotermanni kavartali, millest on saamas linna uus esinduslinnaosa.

Peeter Saks on aastakümneid teinud investeeringuid erinevates investeerimisfirmades (Baltcap, Suprema, Talinvest), ostnud üle saja ja müünud edasi peeagu sama palju ettevõtteid. Tema edukate investeeringute hulka kuuluvad näiteks E-kool ja viimasel ajal globaalselt kiiresti laienev Synlab.

Tänasel seminaril on mehed üks ja ainus kord lubanud rääkida oma isiklikest lugudest ettevõtjana, ärifilosoofiast ja eduteguritest.

Kõik kolm meest kandideerivad ka sügisestel omavalitsuse valimistel Savisaare Valmisliidu ja Tegus Tallinn (www.tegustallinn.ee) nimekirjas, olles vastavalt Haabersti, Kesklinna ja Kristiine esinumbrid ja valimisliidu ühed peamised eestvedajad kõrvuti Edgar Savisaare ja Olga Ivanovaga.