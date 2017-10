Nordecon sai Tallinna börsilt lüüa

Tallinna börsi noteerimis- ja järelevalvekomisjon leidis tänavu kevadel, et Nordecon jättis börsi infosüsteemi vahendusel avalikustamata börsiteate, et nad on esitanud hagi maanteeameti vastu, milles Nordecon nõuab ametilt tehtud tööde hüvitamist summas 4,2 miljonit eurot.

Börs otsustas toona ehitufirmat trahvida 3200 euroga ja kohustas Nordeconi viivitamatult hagist börsile teada andma. Nordecon ei olnud börsi komisjoni otsusega nõus ja viis vaidluse edasi Tallinna börsi vahekohtusse, mis jättis nüüd, mitu kuud hiljem, Nordeconi hagi rahuldamata.

Kuigi vahekohus möönis, et Tallinna börsi reglement ei nõua kõigist kohtuasjadest teada andmist, oli maanteeameti vastu esitatud hagi siiski piisavalt kaalukas vaidlus, millest oleks pidanud investoritele teada andma. Seda enam, et kohtuvaidlus oleks võinud mõjutada Nordeconi aktsia hinda.

Nordecon pöördus kohtusse, kuna maanteeamet otsustas 2012. aastal keelata Aruvalla-Kose teelõigu ehitusel filtratsiooni mõõtmine niinimetatud Sojuzdornii meetodil. Nordecon nõuab riigilt hüvitist, kuna pidi suure osa juba paigaldatud liivakihist üles kaevama.