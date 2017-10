EASi juht: vaid pidev katsetamine ja läbikukkumine viib tulemuseni

Sel nädalal toimuval ettevõtlusnädalal arutatakse taas kord, kuidas suudame riigi ja ettevõtete tasandil rahvusvaheliselt paremini hakkama saada. Ja mis veelgi tähtsam – selles halastamatus konkurentsis raskekaallaste ja üliraskekaallastega läbi lüüa, eksportida ning riigina hästi toime tulla.

Lihtsat ja lühikest vastust sellele küsimusele pole, aga mistahes vastus algab olulisemast – meie endi suhtumisest ettevõtlikkusse ja ettevõtjasse. Iga ettevõtte alustamine on ju võrrand kümnete tundmatutega ja seetõttu päris keerukas tegevus. Selge, et päris igaüks sellele teele ei riskigi minna. Seda enam peaks väärtustama neid julgeid ja teotahtelisi, kes asja ette võtavad. Lõppude lõpuks on ju nii, et kui ettevõtlusel läheb hästi, siis läheb ka kogu ühiskonnal hästi. Ettevõtlusnädala, ettevõtlusorganisatsioonide ja sealhulgas EASi tegevuse eesmärk ongi julgustada inimesi seda ise-tegemise-teed valikuvariandina kaaluma ja otsustama, kas see võiks olla õige valik just tema jaoks.

Feilimine = ma ei proovinudki

Tänavust ettevõtlusnädalat ette valmistades oleme EASis oma ettevõtlussõnastikku kokku pannud. Üks oluline sõna on seal ka “ebaõnnestumine” või “feilimine”. Meie sõnastikus ei ole aga selle tähendus mitte kukkusin läbi, vaid see, et ei proovinudki. Järjest enam väärtustub see, et kõik uus ja innovaatiline saab tulla ainult proovimisega, sest eks näiteks korduvad katsetusedki uute prototüüpide väljatöötamisel, sealjuures mitmed läbikukkumised, aitavad lõpuks avastada viisi, kuidas jõuda tulemuseni.

Kui vaadata rahvusvahelist praktikat, siis enamuses majanduslikult edukates riikides on EASile sarnane riiklik institutsioon olemas. Lisaks erinevate toetuste ja teenustega tegelemisele on ka EAS riiklik kaubanduse edendamise organisatsioon (ingl. k Trade Promotion Organization) nii nagu sama pildi osadeks on ka ettevõtlusliidud ja kommertskojad ehk äri ja kaubandust edendav struktuur, kelle kontaktivõrgustik, infobaas ja teadmised välisturgudest ning aktiivsed meetmed eksportivate ettevõtete jaoks (messid, ärivisiidid jne.) aitavad uksi avada ja äris tekkivaid barjääre ületada.

Need organisatsioonid teevad sisuliselt kaht asja – esiteks inspireerivad ja teiseks otsivad ettevõtlusest ambitsiooni ja potentsiaaliga sektoreid ning püüavad neid siis võimendada. Võimendada või võimestada hea väljavaatega sektorit või nišši, et suurendada nii selle mahtu kui haaret. Selle nimel, et oma eksporti kasvatada ja majandusse rohkem raha sisse tuua, teevad kõik riigid väga-väga palju teadlikku plaanipärast tööd. Sedasama tuleb teha ka meil Eestis.

Et enne edu ei saaks otsa kannatus või raha...

Kui räägime ettevõtlusnädalast, siis see ongi näide inspireerimise osast meie ja paljude ettevõtlusorganisatsioonide ja ettevõtjate töös. Ja see, mis ülejäänud aasta vältel järgmise ettevõtlusnädalani toimub, on igapäevatöö ja mõtete elluviimine.

Siit jõuamegi küsimusteni - mida siis saab teha, kui turg reguleerib ise olukorda. Analüüsiks tuleb majandusse sisse vaadata. Statistika näitab, et Eesti ettevõtetest on valdav enamus väikesed ja keskmised ettevõtted. Selliseid ettevõtteid piirab tihti see, et nii inimressursi, raha, kui tehnoloogiat on piiratult ning ressursside kasutamisel peab väga efektiivne olema. Ning kui tahta minna eksportima, ja võttes arvesse, et edu saavutamine võib võtta aega aastaid, siis üsna tihti juhtub see, et enne uuel turul edu saavutamist saab ettevõtjal kannatus või ressurss otsa.