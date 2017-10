Fotod: RMK müüb 900-eurose alghinnaga merre vajuvat tuletorni koos hulga piirangutega

RMK kodulehel oleva info kohaselt ootab asutus 27. novembriks kirjalikke pakkumisi kokku kümne erineva riigile kuuluva kinnistu osas, mis hetkel kuuluvad asutuse valitsusalasse.

Nende hulgas on kinnistuid üle terve Eesti - nii Harjumaal, Lääne-, Kesk- kui ka Lõuna-Eestis. Objektidest soodsaima alghinnaga ehk 750 euroga on müüki pandud Aimla külas Viljandimaal asuv Bensiinijaama kinnistu ning kallima, pea poolemiljonilise alghinnaga on müügis kinnistu Pirita linnaosas Tallinnas.

Kümnest objektist enim jääb aga silma Paldiskis asuv Pakrineeme tuletorn, mille alghind on 900 eurot ja mis on Viljandimaal müüdava objekti järel soodsaima alghinnaga.

Kinnisvaraportaalis KV.ee üleval oleva ostuinfo kohaselt puudub kinnistul detailplaneering. Ka puuduvad kinnistul asuval vaatetornil andmed ehitusregistris, nagu ka kasutusluba. Lisaks on kinnistule seatud terve rida kitsendusi.

Sellele rakenduvad ranna või kalda ehituskeelu- ja piiranguvööndi, kaitseala piiranguvööndi, sideehitise kaitsevööndi ning muinsuskaitseala või kinnismälestise kaitsevööndi piirangud. Müügikuulutuses on märgitud ka, et hetkel ei ole kinnistul asuv tuletorn halva seisukorra tõttu kasutusel.

Rajatise kirjeldustes on öeldud, et selle põhikonstruktsioonide ehitustehniline seisukord on halb. Ka puuduvad sel tehnosüsteemid. Kuna rajatis ei ole igapäevaselt kasutusel, ei ole ka suuremaid hooldustöid lähiminevikus tehtud. «Pärast 2008. aastal toimunud pankranniku varinguid varises osaliselt ka mälestise alune maapind,» on müügiinfos veel märgitud.

Kinnistu sihtsotstarbeks on märgitud 100-protsendiliselt riigikaitsemaa, mis tähendab, et kui selle omandab eraomanik, siis võib selle otstarbe muutmine muutuda üsna. Ka katastrifotolt on näha, et osa kinnistust on juba kokku varisenud.

Pakrineeme tuletorni kinnistu. Foto: kuvatõmmis

Sellise kuulutuse lugejal võib põhjendatult tekkida küsimus, kes võiks üldse tahta nendel tingimustel kinnistut osta, kui see on niivõrd halvas seisus ja kus pakkumise sisu moodustavad peaasjalikult piirangud.

Postimees saatis RMK-le terve rida küsimusi, kus tundsime huvi, milliseid lisakohustusi kinnistu ost ostjale kaasa toob. Ka küsisime, mida peaks uus omanik tegema siis, kui torn lõpuks merre kukub ning millised võimalused on uuel omanikul maa sihtotstarvet muuta. Ka palusime asutuse kommentaari väitele, et sisuliselt on kinnistu ostmise näol ostjale tegemist kahjuliku tehinguga.

RMK kommunikatsiooniosakonna juht Kristi Parro selgitas, et Pakrineeme vaatetorni kinnisasja valitseja on keskkonnaministeerium ja RMK valduses on see 2010. aastast. «Varasemalt on kinnisasi olnud siseministeeriumi valitsemisalas,» rääkis Parro.

Tema sõnul on RMK asunud müüma seda nende valdusesse kuuluvat riigivara, mis ei ole metsaseadusest tulenevalt riigimetsa majandamiseks vajalik. «Kinnisasja võõrandamine on kooskõlastanud eelnevalt ka keskkonnaministeeriumiga,» sõnas Parro.

RMK esindaja sõnul peab enampakkumisel osaleja pakkumist tehes arvestama kinnisasja asukohaga, olemasoleva seisukorraga ja kinnisasja kitsendustega. «Kinnisasja sihtotstarbeid määrab kohalik omavalitsus ja olemasoleva sihtotstarbe muutmise sooviga tuleks uuel omanikul pöörduda kohaliku omavalitsuse poole,» rääkis ta.

Muuhulgas juhtis RMK esindaja tähelepanu ka sellele, et muinsuskaitseseaduse järgi on kinnistu ostu eesõigus Eesti riigil. Tema sõnul on vaatetorn tunnistatud kultuuriministri määrusega kultuurimälestiseks, mille alusel tunnistati Pakri vana tuletorn (1760-1808) arhitektuurimälestiseks. «Kui riik ostueesõigust ei kasuta, on ostueesõiguse õigustatud isikuks Paldiski linn,» sõnas Parro.

Küsimusele, kui palju tulu loodab RMK sellest müügist teenida, asutuse esindaja vastust ei andnud, märkides vaid, et kinnisasja alghind on 900 eurot ja avalik kirjalik enampakkumine kinnisvara võõrandamiseks toimub 27. novembril.

RMK kodulehel üleval olevast infost selgub, et enampakkumisel osalemiseks on vajalik osavõtutasu 10 eurot ning ettemaks on 90 eurot, mis tuleb enampakkumisel osalejal tasuda enne oma pakkumise saatmist RMK-le.