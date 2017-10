Tallinki Läti-Rootsi liin kasvab mühinal

«2017. aasta kolmas kvartal on Tallink Grupi jaoks olnud positiivne. Meie laevadel on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga reisinud 57 600 inimest rohkem ning kvartali alguses, juulikuus, saavutasime uue reisijaterekordi, kui meie laevadel reisis ühe kuu jooksul kokku 1,2 miljonit reisijat,» kommenteeris kolmanda kvartali tulemusi Tallinki finantsdirektor Veiko Haavapuu.

Suurim reisijate arvu kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, 71 protsenti, on toimunud Läti-Rootsi liinil pärast teise laeva, Romantika, lisamist liinile eelmise aasta detsembris. Kaubaveomahud kasvasid samal liinil pea 120 protsenti.

Veidi vähenes kolmandas kvartalis Eesti-Soome vahelise liini reisijate arv, mille peamiseks põhjuseks on Haavapuu sõnul see, et Tallinn-Helsingi kruiisiliinil on sel aastal tegutsemas üks kruiisilaev vähem kui eelmisel aastal.

«Lisaks sellele, et meie reisijate arv üha kasvab, näitab kolmanda kvartali statistika ka seda, et kaubavedu kõikidel meie liinidel on kolmandas kvartalis võrreldes eelmise aastaga suurenenud. Eesti ja Soome vahelise kaubaveo kasv on veetud ühikute arvu poolest jätkuvalt suurim. Ainuüksi sellel kaubaveoliinil vedasime me 2017. aasta kolmandas kvartalis eelmise aastaga võrreldes ligi 6000 ühikut rohkem kaupa,» võttis Haavapuu kolmanda kvartali tulemused kokku.