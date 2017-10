Eesti pääseb Rail Balticu toetuse tagasinõudest

Postimees kirjutas juulis, et EL-i Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet (INEA), mis andis Eestile 5 miljonit eurot Rail Balticu uuringuteks, tahab sellest nüüd enam kui 250 000 eurot tagasi saada. Põhjuseks see, et Eesti on projekti elluviimisega poolteist aastat hiljaks jäänud.

Nüüdseks on selgunud, et INEA on tagasinõudest loobunud, ütles MKM-i avalike suhete osakonna nõunik Mihkel Loide BNSile. Loide sõnul selgitasid nad komisjonile, et planeeringute käigus on läbi viidud nõutavast ja tavapärasest praktikast palju rohkem avalikke arutelusid ning tehtud maakondades selgitustööd, mis omakorda venitas veidi ka maakonnaplaneeringute kinnitamise protsessi.

«Kokku on sel teemal peetud üle 80 avaliku arutelu enam kui 4000 osalejaga. INEA võttis selgitusi arvesse ning loobus 255 098 euro ja 94 sendi suuruse toetussumma tagasi nõudmisest leides, et raha on kasutatud vastavalt toetuse eesmärkidele,» märkis Loide.

Kokku tegi Euroopa Komisjon planeeringute koostamiseks mõeldud toetusest erinevate tööde teostamiseks ettemaksuna ülekandeid 2,6 miljoni euro ulatuses, rääkis Loide. Ettemaksust jäi kasutamata 250 453 eurot ja 12 senti, mis kantakse Euroopa Komisjonile tagasi. «See summa ei ole tagasinõue, vaid kulutamata raha, mis tuleb alati toetuse andjale tagastada,» lisas ta.