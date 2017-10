Hansson: suur majanduskasv ei ole uus normaalsus

Täna hommikul Äripäeva raadio hommikuprogrammis külas käinud Eesti Panga president Ardo Hansson ütles, et aastaga on Eesti majanduses toimunud väga suured muutused. Esiteks oli Eesti pikalt harjunud, et naabritel – näiteks Soomel – läheb kehvasti, ent nüüd on väliskeskkond palju paranenud. Ka Lätil, Leedul, Rootsil ja Venemaal on hakanud kõvasti paremini minema. «Nüüd oleme olukorras, kus me majandus kasvab pea 6 protsenti aastas, mis on üsna harjumatu ja tekitab uusi väljakutseid,» rääkis Hansson..

Hanssoni sõnul ollakse maailmas praegu mõõdukalt optimistlikud, euroalal on optimism kõrgem, kuid kõige optimistlikumad ollakse just Eesti lähinaabruses. Selle taga on struktuursed reformid, mille käimaminek on võtnud aastaid aega. Oma mõju on ka Euroopa Keskpanga investeerimisprogrammil.

