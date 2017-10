Leito: september oli ajalehtede reklaamiturul edukas

«Peamine on see, et ajalehtede reklaamiturg on endiselt tõusuteel,» ütles Leito BNSile. Võrreldes 2016. aasta septembriga suurenes viie juhtiva ajalehe reklaamimaht 78 külge ehk 7 protsenti, moodustades 1181 külge. Reklaamikäive suurenes 290 000 eurot ehk 20 protsenti, moodustades 1,7 miljonit eurot.

Lehtede veebireklaam suurenes 42 protsenti, veebireklaamifirmade käive suurenes 2 protsenti. «Üldine majanduse ootamatult hoogne kasv vedas ka reklaamiturgu ülespoole ja muidugi aitas edule kaasa valimisreklaam, mida teatavasti müüakse kallimalt kui tavareklaami,» märkis Leito.

«Jätkuvalt on lehtedel veduriks veebireklaam, mis kasvas üle 40 protsendi. Ärisegmentidest olid traditsiooniliselt aktiivsed ehitus- ja ravimifirmad. Turuliider on endiselt Postimees. Reklaamimaht jäi kõikidel lehtedel plussi väja arvatud Äripäeval,» ütles Leito.

Postimehe reklaamikäive oli septembris 850 000 eurot, mis on mullusega võrreldes 40-protsendiline kasv. «Kusjuures kasv oli nii paberkandjal kui veebis,» märkis Leito.

Ärpäeva septembri reklaamikäive oli 335 000 eurot, mis oli aastavõrdluses 9-protsendiline langus. Õhtulehe reklaamikäive kasvas möödunud aasta septembriga võrreldes 22 protsenti 245 000 euroni.

Eesti Ekspressi reklaamikäive kasvas aastavõrdluses 6 protsenti 170 000 euroni ning Eesti Päevalehe reklaamikäive kasvas 17 protsenti 135 000 euroni.

Leito sõnul on tähelepanuväärne, et lehed teenisid paberkandjal reklaami müügist ligi miljon eurot.

«Paberlehed reklaamikanalina ei ole surnud, see näitab hoopis väikest tõusu,» lisas ta.

Üheksa kuu võrdluses vähenes reklaamimaht 230 külge ehk 2 protsenti, moodustades 8780 külge. Käive suurenes aga 730 000 eurot ehk 6 protsenti, moodustades 13 miljonit eurot.

«6 protsenti üheksa kuu reklaamikasvuks tuleb pidada heaks, aasta algus oli kehvem ja nüüd paar kuud on olnud edukad,» ütles Leito.

Kui vaadata tulevikku, siis Leito sõnul tõenäoliselt positiivne trend jätkub ja ka oktoobris võib oodata head tulemust. «Reklaamiturul on üldine elavnemine ja lehed saavad seal oma osa nagu ikka,» märkis ta. «Eriti tohutu kiirusega areneb Postimees, kelle eesmärk on Delfile järele jõuda, praegu on vahe kuukäibes kuskil 100 000 eurot.»

Oma igakuises reklaamituru-uuringus võtab Leito arvesse viies üleriigilises lehes ehk Postimehes, Eesti Päevalehes, Õhtulehes, Äripäevas ja Eesti Ekspressis ilmunud reklaami mahu, korrutades selle võimalikke bartertehinguid arvestamata keskmise reklaamimüügi hinnaga. Postimehe andmed on ilma venekeelse leheta.