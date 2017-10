Richard Branson hakkab Saudi Araabias turismi arendama

Branson on esimene rahvusvaheline investor, kes on nõustunud projektiga liituma, vahendab The Guardian.

«Tegemist on väga põneva hetkega riigi ajaloos,» märkis Branson, kes tulevas kuurorti lähedal vaatamisväärsusi külastas.

Saudi Araabia on üks konservatiivsemaid riike maailmas, kus alles möödunud nädalal anti naistele õigus autot juhtida. Troonipärijaks määratud Prince Mohammed bin Salman on aga nõuks võtnud riigi mainet parandada ja elukorralust moodsamaks muuta.

Turismi arendamine peaks vähendama ka Saudi Araabia sõltuvust naftast. Augustis teatas riik, et 34 000 ruutkilomeetrit mereranda muudetakse luksuskuurortideks.

Rahvusvahelist turismi tahetakse arendada riigis, kus alkohol on keelatud ja naiste riietele seatud väga ranged reeglid. Ehitus peaks peale hakkama 2019. aastal. Kava kohaselt peaks nii loodama 35 000 töökohta.