Statistikaameti peadirektori asetäitjaks saab Andres Kukke

«Mul on hea meel, et Statistikaameti meeskonnaga liitub pikaajalise erasektori ja erialase kogemusega juht, kellel on ülevaade nii nüüdisaegses IT infrastruktuuris kasutatavatest tehnoloogiatest, andmetöötluse lahendustest kui ka IT arengusuundadest,» märkisStatistikaameti peadirektor Mart Mägi.

«Statistikaameti ülesanne on vähendada lähiaastatel ettevõtete halduskoormust ja selleks otsime aktiivselt võimalusi, et esmase andmeallikana kasutada registrite infot, samas tegeleme ka võimaluste loomisega, et ettevõtted saaksid andmeid esitada otse oma raamatupidamissüsteemist,» selgitas Mägi.

«Teine eesmärk on pakkuda ettevõtjatele tagasi neile vajalikku infot,» selgitas ta.

«Seega võib öelda, etStatistikaameti eesmärk on luua statistikatööde tegemiseks ja tarbijate teenindamiseks selline äritehnoloogiline keskkond, mis oleks esirinnas mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopas,» rääkis Mägi.

Andres Kukke on tegelenud nii ettevõtte kui ka äriprotsesside juhtimisega infotehnoloogia ja andmetöötluse eri etappides.

«Usun siiralt, et efektiivne andmetöötlus on tänases ärilises keskkonnas uus majandusmootor ning Statistikaamet saab siin olla suunanäitaja ja partner nii avaliku kui ka erasektori ettevõtetele. Sõnaühend «digi» tähendab minu jaoks eelkõige andmete efektiivset kasutust,» rääkis Kukke.

«Võimalus optimeerida ja arendada Eesti riigi andmetöötluse tähtsama institutsiooni – Statistikaameti – äritehnoloogilist võimekust on mulle inspireeriv,» selgitas ta.

Andres Kukke on alates 2002. aastast Infovara OÜ juhatuse liige ning ärianalüüsi konsultant, enne seda on ta töötanud Resta ärianalüüsi konsultandi ning Kinexi ärisüsteemide majandus- ja juhtimistarkvara osakonna juhina.