Eesti Gaas toob Tallinki Megastarile LNG Pihkvast

«Eesti Gaasi esimene suur LNG projekt on olnud esimesed kaheksa kuud väljakutse. Peamiselt ostame kütust 350 kilomeetri kauguselt Pihkvast, autod peavad kaks korda ületama piiripunkti ning sujuvas graafikus püsimine vajab tõelist täppisajastust. Teisalt on pool tuhat punkerdamisoperatsiooni andnud Eesti Gaasile hindamatu kogemuse,» ütles Eesti Gaasi juhatuse liige Margus Kaasik pressiteate vahendusel.

Eesti Gaas punkerdab Megastari Vanasadamas, olenevalt laeva vajadusest kaks kuni neli haagist öö kohta. Punkerdatakse otse LNG poolhaagisest laeva ning protsess võtab aega kuni neli tundi.

Lisaks Pihkva tehasele on Eesti Gaas katsetanud täiendavaid tarneahelaid ka Poolast ja Soomest, mis on samuti nõudnud keeruka logistikaülesande lahendamist. «Meie kaheksa poolhaagist on läbinud 430 000 kilomeetrit, kuid oleme hästi hakkama saanud ning täna võime uhked olla, et 500 tankimist on edukalt tehtud. Tahame tänada oma head klienti, Tallinki, ning kõiki partnereid, kellega koostöös teenust pakume, eriti veofirmasid AS P&J Transport ja OÜ Pärnu Auto ETM,» ütles Kaasik.

Kaasiku sõnul karmistuvad 2020. aastast laevakütuse keskkonnanõuded üle maailma ning usutavasti valivad mitmed laevafirmad just LNG uute normide täitmiseks. «Soovime merekütuse suuna oma tegevusplaani järjest tõsisemalt sisse kirjutada,» ütles Kaasik.

Eesti Gaas pälvis Megastari punkerdamise eest auhinna «Aasta Energiategu 2017.»

AS Eesti Gaas tegeleb maagaasi ja elektri müügiga. Kontserni kuuluvad gaasitorustike ja rajatiste ehitamisele spetsialiseerunud AS EG Ehitus ning jaotusteenust osutav AS Gaasivõrgud. Eesti Gaas annab tööd enam kui 200 inimesele, ettevõttel on 1600 äriklienti ja 42 000 koduklienti.