Kunagine kinnisvarakuningas noolib jälle Eesti turugu

«Olen viimasel ajal päris palju jälle Eestis käima hakanud,» vastas 2007. aastal enda loodud Ober-Hausist väljunud Oberschneider konverentsi Äriplaan 2018 laval küsimusele, kas ta näeb Eestis taas investeerimisvõimalusi, vahendab Äripäev.

Oberschneider ütles, et läheneb kinnisvaraturule seekord teise külje alt ja asub tegelema hoopis selle rahastamise poolega.

Ta tõdes, et see on tema jaoks põnev areng. «Uurime turul alternatiivlaenude võimalusi. Viimase nelja aastaga on pea 40 protsenti traditsioonilistest pangalaenudest tagasi tõmbunud ja tekkinud lünk. Inimestel ei ole vahendeid, et seda lünka täita,» selgitas ta.

