Aseri sadama ehitus on uuesti päevakorral

OÜ Aseri Sadam, mille juhatusse kuulub vandeadvokaat Küllike Namm, on omandanud Aseris kaks mereäärset kinnistut, mis piirnevad valitsuse poolt 2001. aastal kinnitatud akvatooriumi piiridega, vahendab Põhjarannik.

OÜ Aseri Sadam volitatud esindaja Gaido Kentem tõdes, et ettevõte on sadamaala arendaja ning nende eesmärk on leida investor ja tema abiga sadam välja ehitada. Sadamat opereerima ettevõte ise ei hakka.

«Meil oli ühe investoriga juba eelkokkulepe olemas, kuid siis jäid asjad soiku: Ukrainas puhkenud kriis 2014. aasta kevadel külmutas meie plaani,» rääkis Kentem. Nüüd on silmapiiril uus, Euroopa Liidus tegutsev investor, kes on valmis sadamaalasse panustama tingimusel, et leitakse kaubad ja ettevõtted, kes on nõus sadama teenuseid kasutama.

Loe pikemalt Põhjarannikust.