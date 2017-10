Eestis alustas tegevust uus pank

Ühendpanga juhatuse esimees on Erkki Raasuke, Eestis hakkab Luminori juhtima Gunnar Toomemets.

Klientide kontonumbrid, lepingud ja maksekaardid, pangakoodid ning salasõnad jäävad mõneks ajaks endiseks. Lisaks kehtivad lepingulised kohustused ja Luminor pakub finantsteenust endisel viisil edasi.

Pangakontode ja maksete töötlemine jätkub samuti tavapäraselt ja muudatusi pangasüsteemides esialgu ei tehta. Kliendid saavad kasutada edasi ka oma harjumuspäraseid panganduslahendusi, sh interneti- ja mobiilipanka.

Muudatused toodete- ja teenuste valikus tehakse teatavaks lähitulevikus panga info- ja teeninduskanalite kaudu. Seoses äride ühendamise protsessidega võib perioodil 28.09-1.10.2017 esineda katkestusi Nordea ja DNB pangasüsteemide, sularaha automaatide ja kaardimaksete töös.

Juba laupäeval vahetati välja pangakontorite senised sildid. Pangakontorite endi väljanägemine - logod, sildid jm visuaalne identiteet - muutub poole aasta jooksul. Järk-järgult vahetatakse välja ka pangakaardid, kirjutab ERR.

Kevadel selgitas ühendpanga nõukogu esimees Nils Melngailis, et DNB ja Nordea Baltikumi äride ühendamisel sünnib tänapäevane pank, mis on loodud selle regiooni inimeste ja ettevõtete jaoks. «Luminor arvestab enim piirkonna riikide kultuuri- ja ettevõtlusruumiga ja meie eesmärk on kindlustada parem elu siinsetele inimestele ja paremad võimalused äritegemisel kohalikele ettevõtetele,» teatas ta 7. märtsil.

Ühendpanga juhatuse esimees Erkki Raasuke ütles toona, et ehitatakse nii uut panka kui ka uut finantsteenuste brändi. «Meie brändi DNAks on kolm väärtust, mis loovad kindla vundamendi nii uue panga sisekultuurile kui ka tegevuspõhimõtetele: inimesed ennekõike; kvaliteet kõiges ja selged eesmärgid. Me tahame luua sellise panga, millest on Eesti, Läti ja Leedu inimestel ja nende ettevõtetel kasu,» ütles Raasuke.