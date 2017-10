Soome vilistab võetud kohustustele ja ei suuda piisavalt metsi kaitsta

Põlismesi on Soomes raseke leida, kuna sealne paberitööstus on pikalt puidunäljas olnud, vahendab Yle.

Eelmisel aastal oli Soome üks 167 riigi seast, kes nõustus ÜRO bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide täitmisega. Selle kohaselt peaks 2020. aastaks 17 protsenti Soome metsadest olema võetud kaitse alla.

Seepärast julgustatakse eraomanike oma metsi kaitsealusteks märkima. Nõnda on kaitse alla saadud 657 hektarit metsa ja veel 380 hektarit ootab oma järge.

Kõige liigirikkamad on vähemalt 500 aastat vanad põlismetsad Soome lõunaosas, taolisi metsi on järel aga imevähe.

«Kui võtame kaitse alla ainult vanad põlismetsad, hävivad mitmed liigid täielikult. Ainuke valik on kaitsta ka metsi, mida on küll raiutud, kui mis on majandamisest vähem mõjutatud,» rääkis Ari-Pekka Auvinen Soome keskkonnainstituudist.

Tema hinnangul sobivad ka metsad, mis on vähemal 100 aastat vanad ning mida pole viimased 30 aastat majandatud.

Täna on Soomes kaitse alla 6,6 protsenti metsadest.