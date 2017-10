Coop Pank: päästame suurpangad maal olemise painest

Tänavu jaanuaris teatas jaekett Coop Eesti, kuhu kuulub üle Eesti 350 Maksimarketi, Konsumi ning A ja O kauplust, et nad ostavad koos Inbankiga Venemaa ettevõtjatelt Eesti Krediidipanga välja ja ehitavad üles uue, eeskätt maapiirkondadele mõeldud panga.

Üheksa kuud hiljem alustab pank ametlikult tööd. Vanad Krediidipanga kontorid on saanud uue väljanägemise, aga mis peamine – Coopi kaupluste «pangapunktides» saab peagi avada pangakonto ja taotleda krediitkaarti või väikelaenu. Järgmise aasta kevadest saab kõigi kaupluste kassadest välja võtta sularaha.

Peaks olema rumal, kui panka tööle ei saa

Kui ajakirjanik küsib, kellele on uut panka vaja, vastab Margus Rink, et tõepoolest, pole mõtet juurde teha veel üht suurt panka, nagu on Swedbank või SEB. «Hullumeelne oleks nendega samale turule konkureerima minna. See oleks ujumine punases verises ookeanis ja üksteisele liiga tegemine,» ütleb Coop Panga juht.

Coopi eelis võiks Ringi sõnul olla see, et kui suured pangad ning ka teised asutused tõmbavad maal tegevust koomale, siis nemad talitavad vastupidi. «Pangad ja nende sularahaautomaadid on maalt kadunud, Eesti Post on kadunud, pärast haldusreformi kaob suur hulk vallamajasid,» loetleb ta ja avaldab lootust, et Coopi kauplus-pankadest võiksid saada külade ja valdade uued tõmbekeskused.

Rink saab aru, miks suured pangad maalt minema ihkavad. «Neil ongi seal kallis oma kontorit või automaati pidada, inimesi on vähe ja kulud suured.» Coopi tugevus on aga see, et nemad ei pea suuri investeeringuid tegema, kuna saavad pangateenuseid pakkuda samadest Konsumitest, Maksimarketitest ning A ja O kauplustest, mis on maakohtades juba olemas.

Kuigi pangandusturul on konkurents meeletu, arvab Rink, et suurpangad on õnnelikud, kuna Coop päästab nad maal olemise painest. Nii pääsevad nad ühiskondlikust vastutusest ja meelepahast, mis neid pangakontoreid sulgedes tavaliselt saadab. «Seetõttu ei näe ma, et nende peakontoris erilist ärevust oleks.»

Teine eelis on Ringi sõnul see, et Coop ühendab panganduse ja kaubanduse, mida Eestis ei ole varem tehtud. «Otsime kaubanduses kohti, kuhu pikkida pangandusteenuseid.»

Näiteks on Coop Panga kliendile Coopi kauplustes soodsamad hinnad. Kliendile laenu andmisel saab aga vaadata tema igakuise ostukorvi suurust ja sissetulekut ning seejärel otsustada, kas ja kui palju võib talle laenu anda. Tulevikus võib aga olla nii, et ostudega kogutud boonuspunktid makstakse kuu lõpus välja kliendi Coop Panga kontole.

Palju aitab kaasa emafirma võrgustik: Coopi kauplustel on 600 000 püsiklienti, 80 000 klientomanikku ja 5000 töötajat. «Me peaks olema väga rumalad, kui me ei suudaks sellele süsteemile toetudes üht panka üles ehitada,» märgib Rink.

Tahavad ka pensionifonde pakkuma hakata

Uus pank peab kõige olulisemaks teenuseks sularaha pakkumist kaupluste kassadest. Sellega peab aga ootama kevadeni, kuna tehnilise platvormi loomine osutus tunduvalt keerukamaks, kui alguses arvati. Seni saab sularaha välja võtta teiste pankade automaatidest.