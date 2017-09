«Rahva teenrid»: tasuta ravikindlustus on väga libe tee

Saatejuht Mirko Ojakivi ütles, et praegu on oluline argument kirjaliku töölepinguga töötamiseks soov saada haigekassakindlustust, et kui midagi juhtub, saaks ise maksmata arsti juurde minna, vahendab ERRi uudisteportaal.

Saatekülaline Merilin Pärli märkis, et suure tõenäosusega hakkaks tasuta ravikindlustuse mõjul praegu kindlustuseta olev 90 000-pealine seltskond hoopis kasvama. Samuti annaks see hoogu igasugustele jagamismajanduse vormidele, sest polegi tarvis pingutada, et tegevust saaks olemasolevate seaduste alla paigutada.

Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (SDE) tuli hiljuti välja ideega anda tasuta ravikindlustus ka neile 90 000 inimesele, kel seda pole, sest tema hinnangul pole normaalne, et 21. sajandil puudub kuuel kuni seitsmel protsendil elanikkonnast juurdepääs tervishoiuteenusele.