Melinda Gates: tööhullus peab lõppema

USA suurettevõtete töökultuur põhineb eeldusel, et töötajatel on kodus paarilised, kes hoolitsevad majapidamise ja laste eest. Loomulikult ei olnud see alati nii minevikus ja kindlasti ei ole see tõsi täna. Paljud näevad kurja vaeva, et töö ja pereelu tasakaalus hoida ning tulemusena kannatavad mõlemad, kirjutab Gates LinkedIni postituses.

Kui tavaliselt kurdetakse tehnoloogiaettevõtete puhul, et naisi on tööl vähe, kuna nad ei taha tehnilistel aladel tegutseda, siis Gates toob välja, et probleem pole mitte pelgalt naiste huvipuuduses vaid ka ettevõtete töökorralduses.

Täna ootavad ettevõtted töötajatelt pikemaid päevi kui varem. USAs on keskmine töönädal veninud 40 tunni asemel juba 50 tunni pikkukseks.

Naistele, kes moodustavad täna 47 protsenti USA tööjõust, antakse aga endiselt mõista, et laste ja kodu eest hoolitsemine on nende rida. «Meie tütred lähevad töökohtadele, mis loodi meie isade jaoks,» kirjutab Gates.

«Tehnoloogia arengute tõttu on meil tööpäeva lõpetamine keerulisem ja alati jääb painama mõte, et pikem nädalavahetus või vaba õhtu rikub karjääri,» kirjutab Gates.

Selline lähenemine teeb aga kõigile kurja. Kui ettevõte ootab, et töötajad kogu aega ametis oleksid, lahkuvad paljud tööturult. Need, kes aga ikkagi hambad ristis vastu peavad, on vähem tootlikud.

«Kogu nende energia läheb selleks, et pead veepealt hoida, selle asemel, et mõelda, kuidas asju paremini teha,» arvas Gates.

Business Insideri hinnangul on taoline seisukoht irooniline, kuna tema abikaasa Bill Gatesi rajatud Mirosoft on üks neis ettevõtetest, mis töötajatelt vähemalt algusaastatel ebareaalseid töötunde ootas.