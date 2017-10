Rene Tammist: mille taga seisab taastuvenergia odavnemine Eestis?

Saksamaa riiklik Bundesnetzagentur üllatas mõne kuu eest avalikkust teatega meretuulepargi rajamisest, mille võitis Taani energiafirma DONG Energy ja mis toetamist ei vajagi. Hiljutised tuule- ning päikeseenergia vähempakkumised üle maailma on võidetud hindadega, mis on odavamad kui ükskõik millisest teisest uuest elektrijaamast toodetud energia.

Mis on tinginud hinnalanguse ja milliseid samme on vaja astuda, et hinnalangus jätkuks? Kas lähitulevikus jõuame taastuvenergia tootmiseni, mille tootmiskulude katmiseks piisab ainuüksi elektri börsihinnast?

Kuidas elektritootmise omahinda allapoole saada?

Elektrienergia omahinda taastuvenergia projektis mõjutavad väga paljud tegurid, alates kapitali hinnast, kasutatavast tehnoloogiast, kütuse kulust, hoolduskulust, maa kasutamise kulust ja lõpetades administratiivsete ja võrguliitumisega seotud kuludega.

2016-2017 aasta tuule- ja päikeseenergia vähempakkumiste ülimadalate hindade taga maailmas on kiiresti paranenud tehnoloogia, mis võimaldab rohkematel tundidel aastas elektrit toota, seadmete pikem eluiga, suurem võimsus, vähenenud hoolduskulud, innovatsioon elektrienergia ülekandes ja tuulikute vundamentide rajamises. Samuti on arendajatele kättesaadav pikk ja odav raha.

Rene Tammist. Foto: Toomas Huik/Postimees

Tähtsad on ka riigi sihikindel poliitika taastuvenergia eelisarendamisel, riikide poolt tehtav loamenetlus ja rajatav võrguühendus. Pole juhus, et meretuuleenergia vähempakkumiste odavrekordid on tulnud just Taanist ja Saksamaalt, kus innovatsioon on au sees ja riiklik tugi sektoril taga. Need riigid on olnud taastuvenergia arendamisel globaalseteks lipulaevadeks.

Eestis on taastuvenergia arendamine viimastel aastatel olnud pidevates poliitilistes tõmblustuultes. Projektide arenduskulusid saaks meil siiski samuti vähendada, ent erasektori võimalused selleks on piiratud. Arenduskulude vähendamiseks oleks Eestis vajalik administratiivmenetluste aegu lühendada, et menetlused kokku ei võtaks üle 3 aasta.

Ennast mujal tõestanud lahenduseks on keskse riikliku asutuse poolt koordineeritavad loa- ja administratiivmenetlused, mida tehakse projekti arendaja eest. Võrguga liitumise kulu vähendamiseks tuleks kaaluda Saksamaa või Taani eeskujul liitumiskulu osalist või täielikku sotsialiseerimist, liitujatelt põhjendamatute katsete tegemise nõudmise lõpetamist ning liitumisprotsessi ajalise kestvuse piiramist. Positiivseid samme viimases osas on astumas riiklik võrguettevõte Elering.

Kõige suuremaks kulukomponendiks projektis on aga kapitali hind ning hoolimata sellest, et Eesti riigirisk on võrdlemisi madal, siis teeb Eestis projektiarendajatele kapitali kalliks poliitiline risk, mis on tingitud poliitilisest ažiotaažist, mis viimastel aastatel taastuvenergia toetusskeemi ümber on toimunud.

Poliitikud peaksid suutma kokku leppida taastuvenergiale ülemineku pikaajalises eesmärgis parteideüleselt ning leidma meelekindlust stabiilse ja ettenähtava õiguskeskkonna tagamiseks. See on oluline ka sellepärast, et projekti arendajatel oleks võimalik näiteks tulevikus toodetavad energiakogused statistiliselt ette maha müüa ning seeläbi alandada projekti riski ja muuta see atraktiivseks suurtele institutsionaalsetele investoritele.

Võrrandi teine pool

Täiesti uutes taastuvenergia elektrijaamades toodetud elektrienergia omahind on juba täna soodsam kui fossiilkütustel töötavates elektrijaamades, ent tänane elektriturumudel ei kompenseeri elektrijaamade kapitalikulu, vaid elektri börsihind kujuneb ainult elektrijaamade muutuvkulude põhjal.