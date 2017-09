Kirikuõpetajad õnnistasid silda Norra ja Venemaa vahel

Õnnistusi jagati norra, vene ja saami keeles. Lindi lõikasid läbi riikide transpordiministrid, vahendab the Local.

Silla avamine / Scanpix

«Märkimisväärne on see, et olme pikka aega Venemaa transpordiametnikega koostööd teinud. Tänu sellele on meil nüüd parem ühendus Kirkensi ja Murmanski vahel,» rääkis Norra transpordiminister Ketil Solvik-Olsen.

Suhted Norra ja Venemaa vahel on olnud jahedad sellest ajast peale, kui viimane annekteeris Krimmi poolsaare 2014. aastal. Solvik-Olseni sõnul on mõlemad pooled veendunud vajaduses suhteid parandada.

Venelased on valmis ehitanud tee Murmanskist Norra piirini. Norra on panustanud 85 miljonit eurot kahe uue ühenduse loomiseks Bøkfjordi silla ja Trifoni tunneliga.

Viimased 400 meetrit teed ehitatakse valmis aga siis, kui kaks riiki lepivad kokku piiripunkti asukohas.