Pangad jahutavad kinnisvaraturgu

Kui tihti märgitakse, et turg on aktiivne seetõttu, et pangad pumpavad sellesse laenuraha, siis tegelikult peaks praeguses turusituatsioonis kiitma just panku, sest mitmete laenamist puuduvate regulatsioonide tõttu on pangad laenamisel oluliselt konservatiivsemad ja hoidnud sellega kinnisvaraturgu üle kuumenemast, vahendab Äripäev.

Kinnisvarasektorid on praegu veel üsna kontrollitavad ja kohalik turg suudab ennast ise reguleerida. Nii näiteks toimus elukondliku kinnisvara turul väike hinnakorrigeerimine mõni aasta tagasi ja praegu käib lao-ja tootmispindade pakkumise korrigeerimine.

Suuremad riskid on ärikinnisvara sektorites (nt büroopinnad), kuhu voolab rohkelt mitmesuguste fondide vara raha, mis otsib endale ükskõik mil viisil investeerimist – mis sunnib varasid ostma suurema riskiastmega.

Loe pikemalt Äripäevast.