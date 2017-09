Legendaarne aktsiakaupleja asub tööle Eesti Energiasse

Senisest energiakaubanduse juhist Veiko Räimest saab Enefit Taastuvenergia juhatuse liige.

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ütles pressiteates, et Charlie Viikbergi näol liitub Eesti Energiaga tugev juht ja finantsekspert. „Tal on pikaajaline kogemus finantsmaailmast, kus Charlie Viikberg väga hästi orienteerub. Lisaks on ta töötanud nii era- kui ka avalikus sektoris, mis samuti tema uues töös kasuks tuleb,“ sõnas Sutter.

Charlie Viikbergi sõnul oli tal väga hea meel Eesti Energialt energiakaubanduse juhi tööpakkumine saada. ,,Eesti Energiaga liitumine annab mulle võimaluse naasta oma noorusaja suure kire – kauplemise – juurde. Energiakaubandus tervikuna ja Eesti Energia tegevus globaalsel õliturul ning regionaalsel elektriturul ostjana ja müüjana on kiirelt arenev valdkond, mis pakub mulle võimalust end täiesti uue nurga all proovile panna,“ rääkis Charlie Viikberg.

1990ndatel 20-aastasena aktsiatega oma esimese miljoni teeninud Charlie Viikberg on varasemalt töötanud Maardu Veevärgi juhatuse liikmena, Eesti Loto finantsdirektorina, Eesti Raudtee finantsdirektori asetäitjana ja Tallinna Linnavalitsuse osakonna juhatajana. Tal on rahvusvahelise ärijuhtimise magistrikraad Estonia Business Schoolist, kus on läbinud ka bakalaureuseõppe. Samuti on Charlie Viikberg end täiendanud Oxfordi Ülikoolis.

Eesti Energia energiakaubanduse üksus on regiooni juhtiv energiatoodete kaupleja, kes vahendab turule erinevaid elektritootjaid, pakub turule ligipääsu teistele kauplejatele ning kaupleb täiendavalt õlitooteid, gaasi, süsinikukvoote ning teisi sertifikaate. Energiakaubanduse äriüksus on aktiivne nii füüsilistel energiaturgudel kui ka füüsiliste turgudega seotud finantsinstrumentide turul.