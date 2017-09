Kas sinul on krediitkaart kontrolli all?

Värske statistika järgi on näiteks USAs kasvanud üleüldine krediitkaardivõlg üle ühe triljoni dollari, kirjutab BusinessInsider.

Krediitkaardiga on lihtne sattuda aina kasvava võla keerisesse, sest kui jätad ühe korra kogu kasutatud krediidi tagasi maksmata, lisanduvad kohe ka kopsakad intressid. Järgmisesse kuusse jääb seega veelgi rohkem tagasi maksta ning lõpuks võib olukord selgelt üle pea kasvada.

Pidev võlgu olemine jätab pangale halva mulje sinu distsiplineeritusest ning võib rikkuda krediidiajaloo, mida kindlasti vaadatakse näiteks siis, kui taotled kodulaenu.

Kuidas krediitkaardi võlast lahti saada? Kui võlad on muutunud krooniliseks, pane kaart kinni. Pidev võlg näitab, et krediitkaart pole sinu jaoks targalt kasutatav finantsvahend, vaid pigem kahju tegev ahvatlus.

Kui kaart on kinni, ei jäägi muud üle, kui hakata võlga likvideerima. Muidugi oleks rahaliselt kõige kasulikum kogu võlg korraga ära maksta, aga kui sa seda suudaksid, siis ilmselt sul seda polekski. Pane endale koos pangaga paika jõukohane tagasimakse ja hoia sellest kinni.

Võimalik on ka muuta võlg odavamaks, kui tõsta oma senine krediit madalama intressiga kaardi taha, aga see on realistlik võimalus nende jaoks, kes on distsiplineeritumad. Samas, küsida tasub seda pangalt ikka, kui tundub, et krediitkaardist loobumist pole siiski võõrutusravina tarvis.

Ükskõik, mida sa teed või ümber tõstad, aga selge on see, et võlg tuleb ikkagi lõpuks ära maksta. Ja ega siin mingeid imevahendeid pole. Kui oled rahahädas, on üks alati töötav võimalus otsida lisatööd. Ja jääda endale kindlaks ning suunata lisatööst saadav raha võla tagasi maksmiseks. Selle edasi lükkamine ja endale vabanduste otsimine tõenäoliselt ainult annab hoogu sellele võlakarussellile, millega juba sõidad.