Läti suursaadik: Vene otsus kaubavedu ümbersuunata on poliitiline

Suursaadik märkis, et kaubaveo ümbersuunamise ja oma sadamate mahu ja taristu arendamise majanduslik õigustatus on kaheldav ning tegu on pigem poliitilise sammuga.

«Kui Läti sadamad, vedajad ja raudtee suudavad pakkuda konkurentsivõimelisi tariife, siis ettevõtted valivad need teenused, sest need on odavamad ja kõrgema kvaliteediga. Nad ei vali kallimaid teenuseid lihtsalt mingi initsiatiivi või patriootilise tunde pärast,» ütles Riekstiņš.

Riekstiņši sõnul peab Läti olema valmis Vene kaubaveo ümbersuunamiseks. «Transpordiministeerium teeb koostööd teiste välispartneritega endises Nõukogude Liidus ja ka Hiinas ja teistes Aasia riikides, et uut kaubavedu ligi tõmmata.»

Venemaa ettevõtetele on meedia teateil antud juhised suunata mahtkaubavedu 2020. aastaks Baltimaadest Vene sadamatesse.